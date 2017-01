Muž dal do telefonního automatu petardu, výbuch poškodil i dvě auta

17:39 , aktualizováno 17:39

Až na šest let do vězení může jít muž, který dal v Chebu na Nový rok do telefonního automatu zapálenou petardu. Ta roztrhala nejen přístroj, ale poškodila i dvě auta zaparkovaná hned u automatu.