Návštěvníkům muzea nově povypráví o přírodě i dějinách odborníci

„Prohlídky povedou kurátoři a autoři jednotlivých tematických celků, které expozice má. Proto jsou rozděleni po jednotlivých dnech. Nepůjde tedy o celoexpoziční prohlídku, ale prohlídku týkající se vždy jednoho tématu, ať už to bude příroda, dějiny Karlových Varů nebo historie regionu,“ popsala ředitelka Lenka Zubačová.

O Muzejní noci už budou v budově na Nové louce všichni kurátoři a návštěvníkům se budou věnovat během celé procházky výstavními sály.

Karlovarské muzeum otevřelo novou expozici v rekonstruované budově na Nové louce 20. dubna, a to u příležitosti 150 let existence. Modernizace stála bezmála 40 milionů korun a muzeum na ní pracovalo pět let. Podle Lenky Zubačové je rozjezd nové expozice u návštěvníků pozvolný.

Komentované prohlídky v karlovarském muzeu 3. května

Dějiny města Karlovy Vary (historik Lukáš Svoboda)

Dějiny města Karlovy Vary (historik Lukáš Svoboda) 6. května

Historie regionu (historik Jan Nedvěd)

Historie regionu (historik Jan Nedvěd) 11. května

Příroda regionu (přírodovědec Jan Matějů)

Příroda regionu (přírodovědec Jan Matějů) 20. května

Dějiny města Karlovy Vary (historik Lukáš Svoboda)

Dějiny města Karlovy Vary (historik Lukáš Svoboda) 24. května

Historie regionu (historik Jan Nedvěd) Začátky vždy v 16 hodin

„Jedná se nicméně o devadesát lidí za den, což považuji za úspěšný začátek. Očekávám, že se návštěvnost muzea začne zvyšovat se zahájením nové lázeňské sezony,“ řekla.

Zaměstnanci muzea už ale posbírali i první ohlasy. Například ředitelku velmi potěšila jedna poznámka v návštěvní knize, která zní: „Jste první muzeum, ve kterém jsem se nenudil.“

Nová expozice obsahuje část předmětů, které byly i v expozici minulé, zároveň ale ukazuje i ty, které návštěvníci dosud neměli možnost vidět. Jiné zase vznikly přímo kvůli modernizovaným muzejním sálům.

Budova má nový vestibul, výtah, šatnu a odpočinkovou místnost. Součástí sálů se stalo i zadní nádvoří budovy, které poslouží oddechu i krátkodobým výstavám. Až do 30. června si mohou zájemci prohlédnout tu, která dokumentuje po jednotlivých krocích vznik nové stálé expozice.