Mattoni bude mít expozici v Nejdku, muzeu v Kyselce konkurovat nechce

Ještě na základní škole uspořádal Ladislav Sýkora svou první výstavu věnovanou historii značky Mattoni v Kyselce. Trvala asi týden a začínajícímu sběrateli bylo čtrnáct či patnáct let. Tehdy také dostal darem několik prvorepublikových etiket minerálky. Přesto se zájem Ladislava Sýkory o exponáty Mattoni naplno rozjel až před sedmi lety.

„Pocházím z Vojkovic a vlečka mattonky mi vedla přímo pod domem. Musím ale říct, že předměty související s Mattoni jsou asi tím nejnáročnějším, co jsem kdy sbíral. Většina lidí samozřejmě lahev vypila a vyhodila, cedule zrezly. Proto je tak náročné nějaký exponát sehnat, natož koupit,“ prozrazuje.

Přesto se ale Ladislavu Sýkorovi podařilo nashromáždit přes 40 tisíc předmětů. Jsou mezi nimi například keramické lahve, nikdy neotevřené lahve s minerálkou, originální etikety, alba, faktury společnosti a další dokumenty.

Z Vojkovic se v současné době stěhuje Ladislav Sýkora do Nejdku, kde koupil vilu z roku 1927. Na exponáty tak má konečně dost místa. „V tomto domě se vystřídali tři lékaři a od roku 1979 v něm nikdo nebydlel. Pronajímal se jako kanceláře. Když jsem vilu uviděl poprvé, hned jsem si řekl, že to je ono,“ vypráví.

K nápadu, aby muzeum v domě založil, jej přivedl kolega Ladislav Štrosner. Právě on se stane kurátorem celé expozice. První část bude patřit historii půvabné vily, další dvě místnosti pak historii pohraničních útvarů SNB, která Ladislava Sýkoru rovněž velmi zajímá. Poté už bude navazovat výlet do světa Mattoni. „Sběratelů těchto předmětů je hodně, ale myslím, že tady budou vystavené takové, jaké zatím nikdo neviděl,“ říká Ladislav Sýkora.

Největším unikátem bude medaile vyrobená ke 40 letům výročí založení podnikání, kdy mattonka otevřela svou první pobočku ve Vídni. „V šedesátých letech se toho z Kyselky hodně ztratilo. Myslím si, že se předměty vyvezly ven, což by potvrzovala i tato medaile,“ vypráví sběratel.

Vzácný kousek se mu podařilo pořídit díky tomu, že se objevil ve vídeňské mezinárodní aukční síni. Upozornili jej na to odborníci z karlovarského muzea. To je majitelem o pět let starší medaile vyrobené k 70. narozeninám zakladatele značky Heinricha von Mattoniho. Muzeum o medaili z Vídně zájem nemělo, neboť se domnívalo, že jde o repliku exponátu, kterou již má. Překvapivě se ale ukázalo, že jde o jiný originál.

„Medaile byla nejnáročnější i po finanční stránce, protože stála skoro 150 tisíc. Dle odborníka je ovšem její hodnota nevyčíslitelná. Vyrobil ji medailer, který pracoval pro Františka Josefa. Pravděpodobně vytvořil i pár kousků pro Heinricha Mattoniho,“ říká Ladislav Sýkora.

Z Vojkovic se mu zatím podařilo přestěhovat jednu třetinu celé sbírky a společně s Ladislavem Štrosnerem odhadují, že by se nové nejdecké muzeum mohlo zájemcům otevřít v květnu nebo červnu.

Podle Sýkory nebude expozice konkurovat Muzeu Mattoni, za kterým stojí společnost Karlovarské minerální vody. Funguje od loňského léta a s Ladislavem Sýkorou spolupracuje. Shodou náhod se dokonce on sám stal před půl rokem zaměstnancem zmíněné firmy.