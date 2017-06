Na mariánskolázeňské radnici se bortí stropy, úředníky čeká stěhování

„Situaci sledujeme, naše zaměstnance přesuneme jinam. To prostředí není standardní ani pro úředníky ani pro obyvatele, kteří si sem přijdou vyřizovat své záležitosti. Ale nebude to jednoduché. V současné době hledáme náhradní prostory, poté je budeme muset přizpůsobit, například přivést datové sítě, aby zde bylo možné pracovat. Jak dlouho to potrvá, nevím, odhaduji, že nejméně měsíc,“ uvedl tajemník úřadu Jiří Šrámek.

Doplnil, že veškeré aktuální informace o případném přesunu odborů a jednotlivých úředníků najdou lidé na městském webu. Město také čeká na odborný statický posudek, který by stanovil rozsah poškození.

„Popraskání stropů zřejmě souvisí s rekonstrukcí sousedních kanceláří. Ve dvou místnostech nad sebou zde došlo k úplnému odstranění dřevěných podlah a tedy i stropů. Prostor, kde se problém nyní nově objevil, bylo podle mého názoru stejně nutné rekonstruovat, takže nyní se začne pracovat i tam. Byl to impulz, kterým se to vše pouze urychlilo,“ řekl mariánskolázeňský starosta Petr Třešňák.

Ještě nedávno přitom vedení města řešilo, zda radnici opravit, nebo postavit novou na zelené louce. Stav objektu je totiž žalostný. Ve špatném stavu jsou střešní konstrukce, po opravě volají okapy, do sklepů zatéká a kvůli tomu je celá stavba podmáčená. Dřevěné prvky navíc ničí dřevomorka.

Město chtělo radnici prodat, žádný zájemce se nepřihlásil

Jenže v případě, že by se odtud měli úředníci stěhovat do nového, by bylo nutné najít pro starou radnici využití. Představa, že v centru města stojí další „dům duchů“, je pro zastupitele nepřijatelná.

„Rozhodli jsme se proto zjistit, zda by byl o historickou budovu v centru města zájem, a zveřejnili jsme záměr prodeje,“ uvedl Třešňák. Jenže žádný zájemce se nepřihlásil. Budova, která vyžaduje nákladnou rekonstrukci, nikoho nezlákala, přestože leží v samotném srdci lázní.

Město proto začalo s postupnou opravou. Jako první přišly na řadu dvě kanceláře nad sebou, které byly v nejhorším stavu. „Právě na nich jsme si chtěli vyzkoušet, zda půjde radnici opravovat po částech, postupně a za provozu,“ řekl starosta.

Ten věří, že myšlenka na postupnou rekonstrukci je stále reálná. „Žalostný stav historické radnice je důsledkem nezájmu předchozích garnitur,“ dodal.

Budova radnice v Mariánských Lázních pochází z 19. století. Je navržena ve velkorysém stylu, místnosti mají stropy ve výšce kolem čtyř metrů, což zvyšuje náklady na vytápění a zhoršuje využitelnost prostoru. V 60. letech minulého století prošla rekonstrukcí vnitřního traktu, na zásadnější úpravy však rozsáhlý objekt dosud čeká.