VIDEO: Nadšenci obnovují hřbitov v bývalém Vojenském újezdu Hradiště

„Zajímáme se o ty nejvíce ohrožené a zapomenuté památky v kraji, proto jsme neváhali. Nikdo se o hřbitov nestaral. Dost lidí o něm dokonce ani nevědělo. Proto jsme si dali cíl vyčistit toto místo a vrátit mu důstojnou a pietní úlohu,“ vysvětlil téměř půlroční práci předseda spolku Jaroslav Vyčichlo.

První úkol byl jasný, vykácet celý prostor hřbitova od dřevin, aby se mohly rozjet samotné práce obnovy a restaurování náhrobků.

„Zajímavý pro nás je každý čitelný náhrobek, nechceme je jen zachovat, ale také hledáme v archivech případné příbuzné nebo se alespoň snažíme objasnit osudy zde pohřbených lidí,“ popsal svou práci Vyčichlo. Pár lidí se už dokonce takto podařilo ztotožnit.

Na konci 19. století přestal postačovat hřbitov u nedalekého kostela, proto vznikl v roce 1892 tento aktuálně rekonstruovaný.

„První pohřbenou byla Marie Anna Himl z nedaleké Šemnice, a to 5. února 1893. To zatím víme jistě, ale ještě se nám nepovedlo najít její náhrobek,“ komentoval hledání v archivu předseda spolku.

Před nadšenci stojí ještě mnoho hodin práce. A to i kvůli vandalům, kteří hřbitov několikrát navštívili.

„V posledních deseti dvaceti letech tady probíhala cílená devastace. Lidé sem jezdili v touze něco najít, odnášeli si nápisové desky, rozbíjeli je nebo lámali kříže. Dokonce jsem tu přistihl i pána s motyčkou,“ postěžoval si Vyčichlo.

Předseda spolku má pro letošní rok jasný úkol, poprvé zakreslit rozmístění hřbitova a v říjnu uspořádat pietní akci ke 125 letům od vysvěcení místa.

S prací dobrovolníků je spokojená starostka Doupovského Hradiště, pod kterou Svatobor spadá.

„Když za mnou přišli, bála jsem se. Když řekli, že za to nic nechtějí, ulevilo se nám. Moc jim fandím. Snažíme se pomoci, jak to jen jde, a to jak finančně, tak i například s uklízením dřevin,“ uvedla starostka Jarmila Bošková.