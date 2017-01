Prezident přijede v březnu. Hejtmanství se ptá obcí, jestli ho přivítají

„Budeme obesílat všechna města a obce, aby nám poslaly své nápady,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Dodala přitom, že některá místa už prezident navštívil, proto se kraj nebrání originálním nápadům.

Termín pobytu už potvrdil i mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Víc ale zatím prozradit nemohl. „Pokud jde o podrobnější informace, je třeba vyčkat. Nyní řešíme první letošní návštěvu regionu, kdy pan prezident přijede v závěru ledna na tři dny do Plzeňského kraje. V polovině února pak bude následovat Královéhradecký kraj,“ uvedl.

Vloni se prezident podíval například do Nejdku, Kynšperku nad Ohří, Františkových Lázní, Bochova či Chyší, z nichž poté zamířil zpět do Prahy. Přestože součástí jeho cesty byla i návštěva Chebu, starosta Petr Navrátil by se vůbec nebránil, pokud by přijel znovu.

Cheb by se chtěl pochlubit františkánskými zahradami

„Návštěva prezidenta je pro město vždycky zajímavá, pokud mu má co ukázat, i lidé na něj přijdou. Samozřejmě ale také hodně záleží na Kanceláři prezidenta a nabídce ostatních obcí. Rozhodně ale pošleme odpověď, co by tady mohl vidět,“ řekl starosta.

Ten doufá, že v březnu už budou nově opravené františkánské zahrady tamního kláštera, který město zvelebuje od roku 2015.

„V zahradách je moc hezká procházka, takže to je jedna z věcí, kterou bychom se mohli oproti loňskému roku pochlubit. Samozřejmě bychom rádi ukázali průmyslovou zónou, ale ta není na pohled tak hezká. Můžeme mu ale ukázat, co se tady vyrábí,“ popsal starosta.

Zatímco větší města v regionu už prezidentskou návštěvu zažila, trochu hůře jsou na tom vesničky v Krušných horách. Miloš Zeman se nebyl nikdy podívat například v Potůčkách. Starosta Vlastimil Ondra by jej však klidně přivítal.

„Myslím, že by byl ohromen z našeho centrálního vietnamského tržiště a z toho, jak funguje příhraniční obchod. Kromě toho tu máme ještě krásnou přírodu,“ poznamenal. Otázka by ovšem podle něj byla, jak významnou návštěvu v Potůčkách zorganizovat. „Myslím, že by to byla výzva,“ řekl.

Podobně to vidí i starosta Abertam Zdeněk Lakatoš. V krušnohorském městě už přivítal prezidentovu choť Ivanu a bývalého prezidenta Václava Klause. Ten ale přijel v létě.

„Organizačně to není jednoduché, jde i o setkání s lidmi a v Abertamech nemáme plnohodnotný sál. Václava Klause jsme měli na náměstí,“ řekl starosta. Nyní je ovšem náměstí pod sněhem a těžko říci, zda do začátku března sleze. „Proto je návštěva jednodušší v létě, ale nebráním se ničemu,“ podotkl Zdeněk Lakatoš.