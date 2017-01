Zdravotníci v krajské nemocnici dostanou přidáno nejdříve v březnu

„Do konce ledna budou jednání pokračovat. Stále platí, že obě strany, tedy kraj a nemocnice, se snaží najít východisko,“ popsal situaci po úterním jednání Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice.

Podle krajského radního pro zdravotnictví Jana Bureše by navýšením mezd o deset procent mohlo přijít v březnu.

„Úhradová vyhláška totiž tak, jak ji na letošní rok stanovilo ministerstvo zdravotnictví, bohužel i přes veškeré proklamace neumožňuje navýšení mezd o avizovanou výši za současného krytí všech provozních nákladů,“ oznámil Bureš důvod, proč nemocnice v Karlovarském kraji zatím žijí v nejistotě.

Vedení nemocnice navrhovalo, že by od ledna zvýšilo platy o osm procent. To ovšem bylo pro odboráře nepřijatelné.

„Navýšení mezd o deset procent od března je kompromisní, ale pro nás akceptovatelné řešení,“ konstatovat za odbory Martin Beránek. „Zjednodušeně řečeno: deset procent od března je lepší než osm procent od ledna,“ doplnil.

Pohár trpělivosti je plný, varoval odborář

Pokud by ovšem výplaty lékařům a sestrám nestouply ani v březnu, znamenalo by to podle Beránka prakticky destrukci celé nemocnice.

„Byla by to poslední kapka do poháru trpělivosti, který už je tak plný,“ přirovnal krach jednání odborář. Destrukce by podle něj sice nepřišla najednou, ale určitě. „Už jenom proto, že by v ní nikdo nezbyl,“ řekl.

Karlovarská krajská nemocnice před sebou hrne čtvrtmiliardový dluh z minulosti.

„Sice neroste, ale ani neklesá. A my jej musíme řešit. Věřím, že se všichni budou snažit situaci pochopit a potáhnou s námi za jeden provaz. Jedině tak bude možné výkon nemocnice udržet a zvýšit,“ předpokládá krajský radní Jan Bureš.

Kraj loni přispěl nemocnici 40 miliony na provoz ztrátových oddělení. „Budeme pracovat na takových opatřeních, která by se výrazně promítla do hospodaření Karlovarské krajské nemocnice a umožnila i požadovaný růst mezd,“ dodal Jan Bureš.

V soukromém sektoru to jde

Zatímco v Karlovarské krajské nemocnici vládne nejistota, v Ostrově a Sokolově už vědí, že přidáno dostanou. S předpokládanou platností od 1. března.

„Mzdovou politiku revidujeme jednou ročně,“ konstatoval Dušan Běláč, personální ředitel společnosti Nemos Group.

Zásadními úpravami prošel podle jeho slov systém výplat už v roce 2015 i loni.

„Celkové mzdové náklady ve zdravotním úseku jsme v každém roce navýšili o více než devět procent,“ řekl Běláč.

Jestli letos společnost přidá svým zaměstnancům vládou avizovaných deset procent, Běláč nespecifikoval.

„Navýšení mezd pro rok 2017 bude realizováno dle vyhodnocení dopadů výše úhrad od zdravotních pojišťoven, které nyní zpracováváme. A také s ohledem na uzavření celkového výsledku hospodaření na rok 2016,“ dodal personální ředitel soukromé zdravotnické společnosti.