Nedostatek bytů a průmyslová zóna zvedají cenu nemovitostí na Chebsku

„Mohu potvrdit, že ceny bytů v poslední době stoupají. A to na Chebsku i Sokolovsku. Ceny hodně rostou i v okolních lázeňských městech. Ale co je horší, vůbec nejsou. Po bytech, zejména těch menších, je obrovská poptávka. My momentálně nemáme k dispozici žádný byt, který bychom mohli nabídnout, vše je už rozebrané a nové byty na prodej se neobjevují,“ uvedla Božena Lakomá z chebské realitní kanceláře Reala Lakomá.

Její slova potvrzují například makléři Realitní kanceláře 23, kteří dodávají, že v rámci kraje šplhají vzhůru ceny nemovitostí především na Chebsku.

„V horizontu několika málo let se ceny zvedly opravdu hodně. Odhaduji, že nejméně o dvacet procent, v některých případech ale růst přesáhne dokonce i čtyřicet procent,“ řekla s tím, že ještě před pěti lety se průměrný byt 1+1 prodával za cenu 400 až 450 tisíc korun, dnes se v průměru nabídky pohybují v rozmezí 600 až 650 tisíc korun.

„Vzhledem k tomu, že v Chebu se v poslední době bytové domy nestavěly a lidé mají zájem, prodá se všechno,“ dodala Lakomá.

Obrovskou poptávku po bytech a s tím související růst cen hlásí z lidé z Next Reality. Například Arnošt Blatný odhaduje, že ceny bytů v Chebu meziročně vzrostou o dvacet procent.

„V Chebu je minimální nezaměstnanost. Vzhledem k tomu je poptávka po bytech velká. Volné se rychle prodají. Přispěl k tomu i hypoteční trh, kdy byly úrokové sazby velice nízké,“ konstatoval.

Na zvýšenou poptávku po bytech reaguje i město Cheb, které vytipované lokality nabízí investorům a láká je, aby zde postavili bytové domy.

„Město má i volné byty k pronájmu, ale vesměs nejsou připraveny, abychom je mohli nabídnout. Potřebují nejprve zrekonstruovat. Navíc to jsou většinou velké byty, o které není příliš velký zájem. Náklady na bydlení jsou zde vyšší. Ale kdybychom potřebovali byt pro lékaře, zdravotní sestry nebo třeba učitele, jsme připraveni,“ řekla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková.

Naopak v Karlových Varech makléři výraznější růst cen nezaznamenali. „Je tu jistý převis nabídky, trh s nemovitostmi je do jisté míry závislý na poptávce rusky mluvících klientů. A ti tu nyní moc nejsou, takže silná poptávka tu chybí,“ uvedl ředitel karlovarské pobočky realitní kanceláře MGH – Consult Martin Hoch.

„Nabídky nových nemovitostí jsou sice poněkud vyšší, ale je otázka, jaká je pak výsledná cena. Lidé si dnes hodně vybírají.“