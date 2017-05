Ostrovská nemocnice čelí vleklé krizi, rozpadá se dětské oddělení

11:54 , aktualizováno 11:54

Ostrovská nemocnice se dostává do pasti. Přestože oslovila přes čtyři sta lékařů a inzeruje, kde se dá, není schopná zajistit provoz dětské pohotovosti. Lidé z Podkrušnohoří musí jezdit do Karlových Varů nebo do Ústeckého kraje.