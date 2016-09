Úbytek praktických lékařů mají zmírnit příspěvky čerstvým doktorům

Ve velkých městech regionu není až tak velký problém najít si svého lékaře, horší už je to v menších obcích. Jen v Hroznětíně hledali svého obvodního lékaře tři čtvrtě roku. Nakonec zachránil Podkrušnohoří Jan Jedelský z Mostu.

„O našem problému slyšel z rádia a sám se ozval, že by měl zájem. Pochází z Mostu a nyní se sem stěhuje s celou svojí rodinou. Jeho manželka je dokonce zdravotní sestra, tak budou spolu i v ordinaci,“ oddechl si starosta Hroznětína Martin Maleček.

Karlovarský kraj vycházel i z těchto zkušeností, a proto nyní bude přispívat čerstvě vystudovaným lékařům na akreditaci na praktika.

„Všimli jsme si, že řada současných praktických lékařů, kteří mohou atestovat své mladé kolegy, o to nemá zájem. Rádi bychom je tedy chtěli podpořit finančně, a to jak školitele, tak i uchazeče, protože právě oni si to do dnešních dnů museli celé platit ze svého,“ uvedl krajský náměstek pro zdravotnictví Jakub Pánik.

Měsíčně kraj podpoří vyučujícího 10 tisíci korunami a budoucí praktiky také 10 tisíci. Vše je zabezpečeno tím, že je dotace vratná, proto se mladí lékaři musí upsat na tři roky, kdy budou sloužit v Karlovarském kraji.

„Už se nám ozvali dva školitelé, kteří o to mají zájem,“ dodal Pánik. Jedním z nich je i dalovická doktorka Petra Mestická.

„V současné době je o to jen minimální či až nulový zájem. Zpět do kraje se vrací lékaři po fakultě jen v případě, že tu mají rodiny a pevné vazby. Věřím, že se díky této nadstandardní nabídce, která se v republice vyskytuje jen výjimečně, podaří zvrátit úbytek praktických lékařů. Snad se to dostane do širšího povědomí, ale je to dlouhá cesta,“ sdělila Mestická.

S tím, že se současná situace nezlepší ze dne na den, souhlasí i krajská zástupkyně České lékařské komory Jaroslava Švandrlíková.

„Stav je kritický. Máme hodně lékařů důchodového, nejen předdůchodového věku. Podle mne je hrozivá situace především v oboru pediatrů v celém kraji, v oboru praktických lékařů pro dospělé na Chebsku a Sokolovsku,“ řekla Švandrlíková.

Najít pediatra je téměř nemožné

Sehnat pediatra v kraji, jenž přijímá nové pacienty, je téměř nadlidský úkol.

„Byla zrušena pediatrická fakulta, která od začátku vychovávala lékaře pro dětské pacienty. Nemůžeme se tedy divit, že pediatři chybějí nejvíce a současnou praxi provozují pouze padesáti až sedmdesátiletí lékaři, kteří tuto fakultu vystudovali,“ vysvětlila zástupkyně krajské České lékařské komory.

Problémem jsou i byrokratické zásahy do studia lékařů. „Než se někdo stane lékařem a než může samostatně pracovat, trvá to 10 až 15 let. Na to se v porevoluční době kašlalo a nyní sklízíme trpké ovoce. A tato hluboká krize není i nadále systémově řešená. Politici bohužel vymýšlejí jen rychlé záplaty, bez výhledu do budoucnosti. A to samozřejmě dále odrazuje mladé lidi od práce ve zdravotnictví,“ vidí nepříliš světlou budoucnost Švandrlíková.

V kraji připadá průměrně 1 800 až 3 tisíce pacientů na jednoho obvodního lékaře.