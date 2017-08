Potoky u Varů slábnou, vodohospodáři zakázali brát z nich vodu

Slabý čůrek, ve kterém si těžko namočíte kotníky. Tak vypadá Lomnický potok v Pile, jenom několik kilometrů od místa, kde se vlévá do přehrady Stanovice. V regulovaném úseku, kde vodohospodáři měří vydatnost přítoku, na měřící tyči voda nedokáže smočit ani rysku u nuly. Oba přítoky, jak Lomnický, tak Dražovský potok, vysychají. I proto na nich a jejich přítocích vyhlásili vodohospodáři zákaz odběru povrchových vod.

Zákaz používání vody Opatření se týká Lomnického, Dražovského, Mlýnského a Telenského potoka a jejich přítoků. Tedy území nebo části území města Bochov a obcí Stružná, Pila, Andělská Hora, Stanovice a Kolová.

Vodohospodáři jej vyhlásili ve středu a platí do odvolání. Výjimku tvoří odběry pro zajištění zásobování pitnou vodou a jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu.

„Tak to je pro mě novinka, něco takového jsem ještě nezažil,“ podivila se nad touto zprávou Věra Šimonová z Pily. Těsně u Lomnického potoka bydlí už čtyři roky a zákaz používat jeho vodu nepamatuje. „A to jsem zažila i úplně suché koryto,“ zdůraznila.

Na druhou stranu se zákazem problém nemá. Na zalévání své zahrádky používá dešťovou vodu. „Tady na vsi to dělají všichni už léta,“ pokrčila rameny při zmínce o žhavé novince, dotačním programu Dešťovka.

Na bublajícího souseda si zvlášť nestěžuje, i když jak se sama přesvědčila, dokáže být velice zákeřný. „Už nás i vytopil,“ potvrdila žena z Pily.

Ani v osadě s poetickým názvem Peklo nedaleko Žalmanova, kterou protéká Mlýnský potok, nedělá lidem zákaz těžkou hlavu. Předně tam na stálo nebydlí prakticky nikdo. „A vodu z potoka nebereme. Máme vlastní studny s vydatnými prameny,“ podotkla Karlovaračka Jaroslava Borčová, která v Pekle našla klid a pohodu pro volné dny.

A i kdyby nakrásně chtěla do potoka pro vodu, asi by měla smůlu. Je v něm tak málo vody, že i lodičky z kůry děti raději vytáhly do suchých doků na jednom z kamenů uprostřed vysychajícího koryta.

Zákaz používat povrchovou vodu překvapil i starostku Andělské Hory Miloslavu Křimskou. „Za deset let jsem se s něčím podobným nesetkala,“ přiznala. V katastru Andělské Hory pramení Telenecký potok. „Ale dost dobře si nedokážu představit, že by z něj někdo bral vodu,“ uvedla starostka.

Zákaz brát vodu platí na neurčito

Rozhodnutí vodohospodářů zveřejní na webových stránkách obce. Jak dlouho opatření potrvá, nejsou schopni odborníci zatím říct. Je vyhlášené na dobu neurčitou.

„Neskončí, dokud se nezmění hydrologie. To znamená, dokud nezačne významně a trvale pršet,“ upozornil Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Slovo trvale zdůraznil. „Nějaká bouřka situaci nevyřeší. A na trvalé deště to zatím nevypadá,“ dodal Svejkovský.

Za pravdu mu dává i pozorovatel počasí Rudolf Kovařík. „V pátek v noci by mělo začít pršet s tím, že déšť potrvá do sobotního odpoledne. Ale na nějaké dlouhodobé deště to zatím skutečně nevypadá,“ řekl Kovařík.

Přehrada ve Stanovicích se začala stavět v roce 1972. Je hlavním zdrojem pitné vody pro Karlovy Vary. Jako záložní je pak nádrž v Tepličce. Stanovická přehrada má objem 27,8 milionu kubických metrů vody. Pokud by vyschly veškeré přítoky do ní, trvalo by Karlovarákům při průměrně spotřebě 21 tisíc kubíků vody denně déle než tři a půl roku vypít přehradu takříkajíc do sucha.

Vzhledem k tomu, že je stanovická nádrž zdrojem pitné vody, u ní platí přísná pravidla, například zákaz koupání. Plavce by mohli policisté pokutovat. Vodohospodářům, kteří se snaží v nádrži udržet biologickou rovnováhu, však dělají problémy i pytláci.