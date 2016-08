Auto spadlo z mostu na koleje, zachytil ho projíždějící vlak

Nehoda se stala v pondělí okolo osmé večer na silnici mezi obcemi Dolní Žandov a Stará Voda na Chebsku. Dvaadvacetiletý řidič octavie havaroval před mostem vedoucím přes železniční trať.

„Z dosud nezjištěných příčin přejel do protisměru, vyjel mimo vozovku a s vozidlem přeskočil tuto železniční trať, kde narazil do protějšího srázu. Zde se zachytil o trolejové vedení, které strhl a i s vozidlem dopadl na kolejový svršek do hloubky přibližně 11 metrů pod úrovní vozovky,“ popsala nehodu policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Auto krátce po dopadnutí z mostu zachytil právě projíždějící vlak. V něm v tu dobu cestovalo deset lidí, nikomu z nich se nic nestalo.

Hasiči nemuseli podle mluvčího Martina Kasala řidiče vyprošťovat, z havarovaného vozu vystoupil sám. Kvůli jeho zraněním ale záchranáři zavolali na místo vrtulník.

Policisté případ vyšetřují jako obecné ohrožení

„Řidič osobního automobilu byl se zraněním letecky transportován do nemocnice,“ potvrdila Týřová.

Při dopravní nehodě byla poškozena vlaková souprava, škoda byla předběžně vyčíslena na částku kolem 150 tisíc korun. Celkovou škodu i s osobním vozidlem policisté odhadují na zhruba 215 tisíc korun.

Doprava na trati stála až do jedné hodiny po půlnoci, cestující do té doby vozily náhradní autobusy.

„Chebští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení a celou věc v současné době prověřují,“ dodala policejní mluvčí.