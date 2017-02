Krajský návrh zdravotníkům nestačí, krize v nemocnicích ještě zesílila

Desetiprocentní nárůst mezd a rozdělení deseti milionů korun do výplat pro střední personál nemocnic. Tímto krokem si vedení Karlovarského kraje chtělo usmířit nespokojené zdravotníky Karlovarské krajské nemocnice. Neuspěli.

Bouře, která začala na chebské interně, kde platí stávková pohotovost, se navíc přesunula i do dalších oddělení a i do nemocnice v Karlových Varech.

„Dlouhodobě jsme fyzicky i psychicky tak vyčerpaní, že prostě nejsme schopní poskytovat ošetřovatelskou péči,“ to vzkázalo vedení kraje v petici svým podpisem už 188 zdravotníků krajské nemocnice, kteří chtějí přidat na mzdách minimálně pět tisíc korun.

„Výpovědní pohotovost trvá. Deficit ve mzdách zdravotních sester a asistentů nemocnice oproti okolním zařízením je minimálně 5 tisíc korun,“ popsala hlavní důvod Miroslava Korseltová z chebského interního oddělení.

Hromadnou výpověď k poslednímu lednu tu podalo celé oddělení. Po schůzce s politiky se tento termín přesunul na konec února. Další jednání zdravotníků a zástupců kraje se má uskutečnit do týdne.

Kraj kromě navýšení mezd o deset procent navrhl poslat do nemocnic dalších 10 milionů korun na platy středního zdravotnického personálu. Peníze ale musí ještě ve čtvrtek schválit zastupitelstvo.

„Pokud se schválí navýšení rozpočtu krajské nemocnice o zmíněných 10 milionů korun, polepší si každá sestra a asistent v celé nemocnici o přibližně 1 000 korun měsíčně, což nejen situaci nezklidní, ale myslíme si, že může dojít k pravému opaku,“ myslí si Korseltová s tím, že s nízkým platem navíc nepřitáhne nemocnice nové zaměstnance a absolventy.

„Chápu a nechápu své zaměstnance. Současná vláda je ve vedení jen krátce a musí jí být dán čas se zorientovat. Vedení kraje dělá při hledání kompromisu maximum. Za nemocnici říkám, že bez vnějšího zdroje financování nemůžeme jakkoliv zvýšit mzdy,“ uvedl generální ředitel krajské nemocnice Josef März.

Přidáním deseti milionů korun se podle krajského náměstka pro zdravotnictví Jana Bureše údajně dosáhlo maxima. „Už není kde brát. Možnosti kraje jsou vyčerpány. Jedinou šancí je jednání o pomoci s asociací krajů. Mrzí mě, že nám nedali šanci,“ argumentuje Bureš.

Hrozí uzavření chebské interny

Situace v krajské nemocnici je stále napjatější. V současné době tam chybí přibližně okolo 100 sester a ty, které zůstaly, jsou přetížené.

Podle náměstka Bureše budou chtít zástupci kraje iniciovat další jednání se zdravotníky. Pokud by došlo na kritický scénář a celé chebské interní oddělení dalo k poslednímu únoru výpověď, musel by se výrazně omezit jeho provoz.

Nedostatek personálu se Karlovarský kraj snažil loni řešit mimo jiné i vysokými náborovými příspěvky. Přišlo sice několik lékařů, nabídky ale nevyužila ani jedna sestra.

„Sestra je nejbližším člověkem pacienta v nemocnici. Nenahradí ji lékař, ošetřovatelka ani sanitář. My bychom se chtěli našim pacientům víc věnovat, mluvit s nimi, protože oni to očekávají a vyžadují. Jenže my na to nemáme čas. Je nás čím dál míň. Už několikrát jsme stáli před otázkou, zda nebudeme muset kvůli nedostatku personálu oddělení uzavřít,“ povzdechla si Korseltová.