Města v kraji dusí neplatiči, dluží na nájmu i poplatky za odpad a psy

S více než stomilionovým dluhem se pere například město Cheb. Téměř polovinu z této částky tvoří dluhy na nájemném a na službách spojených s užíváním bytových či nebytových prostor. Rovných 21 milionů tvoří dluh za svoz a likvidaci odpadů. O přibližně stejnou částku je městská pokladna chudší na pokutách za přestupky a správní delikty.

„Je to částka evidovaná koncem roku 2016. Nejsou to dluhy, které vznikly pouze v loňském roce,“ upozornil mluvčí města Tomáš Ivanič s tím, že pohledávky město vymáhá v rámci možností, které mu legislativa umožňuje.

„Je to dlouhodobý a složitý proces s často nejistým výsledkem. Někdy se úředníkům nepodaří zjistit příjem nebo majetek dlužníka, občas má v tomto směru potíže i soudní exekutor,“ dodal.

Vzhledem k tomu, že dluhy na nájemném jsou největší položkou ve výčtu pohledávek, město začalo své byty pronajímat jen na rok. „Není žádný problém spolehlivým nájemníkům smlouvu následně prodlužovat. A to, že bychom zároveň zvýšili také nájem, to neděláme. Nájemné zvyšujeme pouze o inflaci, a pokud si dobře vzpomínám, teď jsme jej už nějaký čas vůbec nenavyšovali, protože inflace byla nízká,“ uvedl chebský starosta Petr Navrátil, který doufá, že se tak městu podaří najít na neplatiče bič.

Letité soudní spory

Přesto se Chebští stále potýkají s problémovými nájemníky. Většinou se jedná o případy, které se řeší soudně už řadu let. „Například zde máme člověka, který nám dluží za nájem statisíce, byt totálně zdemoloval a vybydlil. Přesto se nám nedaří ho vystěhovat ani za pomoci soudů. I to je jeden z důvodů, proč jsme přistoupili k ročním smlouvám,“ dodal Navrátil.

S dluhy se perou i v Sokolově. Na nájemném bytů a nebytových prostor a službách spojených s bydlením evidovala společnost Sokolovská bytová přibližně 22 milionů korun.

Razantně za posledních deset let vzrostla suma, kterou radnici lidé dluží na poplatcích za své zvířecí miláčky. Zatímco v roce 2006 to bylo necelých 58 tisíc korun, o deset let později to bylo už přes 270 tisíc korun.

Nárůst počtu dlužníků i celkových pohledávek trápí i Ašské. Počet dlužníků za deset let vzrostl téměř dvojnásobně na současných 3 300. A dlužná částka se z původních osmi milionů vyšplhala na 28.

„Za poslední dva roky dochází zejména k nárůstu pokut za porušení zákona o provozu na pozemních komunikacích. K vymáhání bylo předáno 45 nových případů s pokutami nad 25 tisíc korun. Nejčastějšími prohřešky je zejména řízení bez řidičského oprávnění, řízení pod vlivem návykové látky nebo řízení nepojištěného vozidla,“ řekl mluvčí města Milan Vrbata.

Dodal, že vymáhání dluhů je komplikované a stojí město další peníze. Řada pohledávek je navíc nevymahatelná, protože dlužníci nepracují ani nemají žádný majetek.

Chybí deset milionů z pokut

Bez dluhů nejsou ani v Ostrově. Tady registrují dluhy na nájemném a službách přes šest milionů korun. Téměř deset milionů dluží městu hříšníci na pokutách. „Z toho nejvíce nezaplacených pohledávek patří odboru dopravně správnímu za dopravní přestupky,“ upřesnila mluvčí městského úřadu Zdeňka Newiaková.

Jistou výjimkou jsou v kraji Karlovy Vary, kde se daří dluhy snižovat. Tamní magistrát koncem loňského roku evidoval 950 dlužníků s 1500 dluhy. Celková dlužná částka přesáhla 33 milionů korun, přitom největší část tvoří nájemné bytů a nebytových prostor, neuhrazené faktury a pokuty.

„Oproti stavu před deseti lety se situace spíše zlepšuje,“ uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál s tím, že ještě v roce 2010 dosahoval dluh k 72 milionům korun.

„Město od té doby zavedlo poměrně striktní systém. Upomínka, opakovaná upomínka, předžalobní výzva. Pokud dlužník své závazky uzná a požádá o splátkový kalendář, uzavřeme s ním dohodu o splácení. Pokud nepožádá o splátky a dluh neuhradí, nebo když splátkový kalendář nedodržuje, předáváme dluh k vymáhání právníkům. Pokud není dluh uhrazený ani po vydání platební rozkazu, předáváme jeho vymáhání exekutorům,“ doplnil Kopál.