U zámků Kynžvart a Bečov chystají stezky zaměřené na život netopýrů

11:56 , aktualizováno 11:56

V lesoparku zámku Kynžvart a v okolí hradozámku Bečov nad Teplou by mohly v budoucnu vyrůst nové naučné stezky zaměřené na život netopýrů. Předpokládá to nový česko-německý projekt, do něhož se chce připojit také město Wunsiedel.