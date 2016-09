Karlovy Vary začínají hledat místa pro nové rybníky, hrozí sucha

„Vládní prioritou je boj proti suchu a jednou z hlavních oblastí pak zadržování vody v krajině. Vláda bude na tato opatření dodávat prostředky z národních zdrojů, proto by mohlo být naším jasným cílem, abychom je využili,“ uvedl primátor Petr Kulhánek.

Neznamená to ale, že by na území krajského města rostly nové přehrady. Podle primátora by se mělo jednat zejména o rybníky a podobně. Sám už pátral po programech, které jejich tvorbu podporují. Zjistil, že jich je dokonce několik.

„Záleží na charakteru vodní plochy a technologie, pomocí které by vznikla. Odbor majetku nám dnes vytipovává, kde by mohly být vodní plochy, v jakém rozsahu a co by to pro nás znamenalo. Podle toho pak můžeme výsledek napasovat na jeden z programů, které jsou vypsané,“ uvedl Kulhánek.

Ministerstvo životního prostředí slíbilo začátkem prázdnin na boj se suchem 300 milionů korun. Zájemci o ně mohou žádat do konce příštího června. Podle ředitele Státního fondu životního prostředí Petra Valdmana by si ale měli pospíšit, protože příjem žádostí skončí ve chvíli, kdy bude balík vyčerpaný.

Úředníci prověří i současné vodní plochy

Úředníky radnice kromě míst pro nové vodní plochy zajímají i ty současné. Zejména ty, které nějak souvisejí s důlní činností. Vedení radnice se totiž obává, že by zapomenutá díla mohla ohrozit například i inženýrské sítě nebo silnice.

„Budeme se zabývat tím, zda tyto vodní plochy nutně potřebujeme. V případě, že nikoli, se jich zbavíme. Ty, o které bude možné pečovat, případně převedeme našim městským organizacím,“ popsal primátorův náměstek pro majetek Michal Riško.

Podotkl přitom, že v minulosti jim už radnice svěřila do správy některé rybníky v lázeňských lesích nebo parcích.

Karlovarské radní k mapování vodních ploch přivedla nehoda, která se stala začátkem srpna v městské části Rosnice. V důlní propadlině se ucpala 180centimetrová trubka, kterou prorostl kořenový systém vrby. Poté, co se do něj zamotal nepořádek, hladina začala stoupat a voda částečně vyplavila jednu z rosnických prodejen.

Podle Michala Riška hrozilo, že poškodí plynové i vodovodní potrubí včetně silnice. „Nechci, aby se taková událost ještě někdy opakovala,“ řekl náměstek.

Podle mluvčího radnice Jana Kopála úředníci magistrátu s aktualizací údajů o vodních plochách v majetku města teprve začínají.

„V evidenci jich máme zhruba padesát, pro každou z nich zpracujeme po šetření přímo v terénu pasport, tedy detailnější popis. Je to práce na delší dobu,“ řekl.

O některých mají úředníci informací poměrně dost - například o Rolavě. Ovšem v evidenci Karlových Varů jsou ještě i lesní jezírka, pinky nebo drobné rybníčky v polích.