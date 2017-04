Mezinárodní filmový festival zamíří z Karlových Varů i do dalších měst

Po větší spolupráci s mezinárodním filmovým festivalem touží vedení kraje. Ačkoli zastupitelé filmové přehlídce schválili jen pětimilionový příspěvek namísto navržených osmi milionů, nové dohody se rýsují. Hejtmanka Jana Vildumetzová se s organizátory festivalu již setkala.

Řekli jí, že by byli rádi, kdyby byl příspěvek stejný jako loni. O případném navýšení mohou rozhodnout zastupitelé v červnu, kdy budou rozdělovat peníze z loňského hospodářského přebytku.

„Jsme rádi, že se mezinárodní filmový festival odehrává na území Karlovarského kraje. My bychom stáli ještě o větší potenciál, proto jsme si domluvili s mezinárodním filmovým festivalem řadu aktivit,“ uvedla hejtmanka.

Jednou z novinek je, že každý akreditovaný návštěvník získá nabídky a slevy v případě krajských pamětihodností. Návštěvníci se tak mají do regionu vracet a povědět o něm i ostatním. Bonus by neměl platit jen po dobu festivalového týdne, ale například čtrnáct dní.

Kraj by chtěl mít na festivalu stánek, jehož osazenstvo by návštěvníky rovněž lákalo, aby se do kraje vraceli. Několik jeho projekcí by se přitom mělo letos uskutečnit také v Ostrově, Sokolově, Mariánských Lázních a Chebu.

„Oslovili jsme zástupce kin v těchto městech, zda by měli zájem zařadit během filmového festivalu jeden titul z našeho programu. Všichni na to velice vstřícně reagovali,“ uvedla mluvčí festivalu Uljana Donátová. Organizátoři se tak podle ní rozhodli i kvůli zpětné vazbě od fanoušků, kteří se z těchto měst do Karlových Varů těžko dostávají.

„Protože jsou na lístky do kin během filmového festivalu ohromné fronty a je velice těžké je sehnat, obdržíme denně i vstupenky. Bude jich zhruba 30 až 50 a Karlovarský kraj o ně bude pořádat soutěž,“ prozradila hejtmanka.

Posledním zlepšovákem podle ní bude tradiční festivalový večer Karlovarského kraje. Dosud byl jen pro zvané, nyní by měl být otevřený všem, včetně rodin s dětmi.

„Program budeme připravovat a budou s ním všichni seznámeni,“ ujistila hejtmanka. Podle Uljany Donátové je večer plně v režii kraje, projekce a vstupenky již organizátoři předjednali. Ostatní věci se odvinou od toho, zda se kraj stane partnerem festivalu.

O filmové přehlídce už jednalo i vedení Karlových Varů, ale z trochu jiného důvodu. Brzy totiž vyprší smlouva s Nadací Film-Festival Karlovy Vary a společností Film Servis Festival Karlovy Vary – tedy s organizátory. Jak uvedl primátor Petr Kulhánek, nově by měla být pětiletá. Mezi požadavky města patří i větší zapojení letního kina. Vary chtějí na přehlídku přispět jako loni osmi miliony korun.