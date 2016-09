Hotel Thermal obnovuje vodní kaskádu, nádrže byly po desetiletí suché

„Počítám, že by měly být pryč do konce měsíce,“ řekl ředitel, který se minulý víkend sám s pilou v ruce pustil do jejich likvidace. Tu chce provést jen s pomocí zaměstnanců technického oddělení hotelu.

Vodní kaskáda podle pamětníků fungovala jen několik let po otevření hotelu v roce 1975. Její nádrže jsou tak už po desetiletí suché. Staly se místem odpočinku návštěvníků Kalových Varů.

„Pokud se pan ředitel nebude pokoušet zachránit tuto zajímavost inovativním způsobem, ale bude se držet pokud možno co nejvíce původního návrhu, jsem nadšená,“ reagovala na záměr vedení hotelu Marie Kordovská, vnučka manželů Machoninových, kteří jsou autory architektonického návrhu celého hotelu Thermal i přilehlého okolí.

„Vždyť například původní fontány jsou od nejlepších českých sklářů své doby Stanislava Libenského a Jaroslavy Vrychtové,“ zmínila další ze zajímavostí této atrakce Kordovská.

Rudolf Mašata se dušuje, že na designu kaskády nechce nic měnit.

„Na co vymýšlet něco nového, když je tady tolik krásného. Chceme kaskádu dostat pokud možno do původní podoby,“ konstatoval. A fontány má v plánu repasovat. „Ve sklepích jsme našli jejich fragmenty. Chceme je taky vybavit osvětlením,“ konstatoval ředitel.

Samotná obnova kaskády přijde podle jeho slov na řadu současně s chystanou velkou rekonstrukcí budovy hotelu. „Část ale hodláme upravit opět vlastními silami tak, abychom zjistili, nakolik je celé dílo schopné fungování. S tím souvisí i natažení nového přívodu vody do uzavřeného cyklu kaskády,“ doplnil.

Rekonstrukce vodní atrakce v centru Karlových Varů bude mít podle Mašatova názoru i zajímavý podnikatelský dopad.

„Počítám s tím, že rapidně stoupnou tržby veřejným toaletám ve Dvořákových sadech na druhé straně řeky,“ se smíchem poukázal na skutečnost, že si husté křoví na břehu Teplé mnozí často pletou se záchodky. „A také s noclehárnou. Z křoví jsme už vydolovali několik brlohů bezdomovců,“ dodal ředitel hotelu Thermal.