Sokolov remizoval v Opavě. Zlatý bod, ví trenér Horváth

Téměř celé utkání úspěšně čelili fotbalisté Baníku Sokolov na hřišti Opavy vzrůstajícímu tlaku domácího týmu. Svěřenci Romana Skuhravého nastříleli v minulých dvou kolech dohromady úctyhodných 11 gólů, tentokrát ovšem vyšli z utkání proti Sokolovu opavští střelci na prázdno.

„Respektuju sílu Opavy a její ambice. Domácí ukázali, že jsou hodně silní. Pro nás jde o zlatý bod,“ uvědomuje si Pavel Horváth, trenér Baníku. Až na zpackanou šanci sokolovského Adama Ševčíka deset minut před koncem, kdy tváří v tvář proti gólmanovi Fendrychovi místo skorování zakopl, byli to především domácí, kdo si vytvářel v utkání šance na rozhodnutí. Ta první vážnější přišla už ve 14. minutě po těsné hlavičce Smoly, další měla Opava o dvanáct minut později v podání svého Jursy. Jenže také neuspěla.

„Byli jsme zpočátku nervózní, navíc v atmosféře, na kterou kluci nejsou úplně zvyklí,“ vysvětloval výpadky Horváth. Ve druhé půli však jeho tým přečkal další tutovky Jursy a Žídka i šest minut nastavených nad rámec hrací doby a bral pod koučem Horváthem svůj druhý bod v sezoně. „Opava dala v minulých zápasech velkou spoustu gólů. To pro nás bylo hodně nepříjemné, jeli jsme sem s pocitem, že jsme ještě nevyhráli,“ ulevil si kouč Baníku po utkání.

Opava se po bezbrankové remíze posunula v tabulce na druhé místo, na nového lídra z Třince ztrácí bod. „Věděli jsme, že to bude urputný boj, že soupeř bude bránit. Měli jsme to ve svých rukách. Obrana Sokolova byla propracovaná. Měli jsme příležitosti, měli jsme vyhrát. Takový ale fotbal je. Když tam není úplná přesnost a trocha štěstí, dopadne to takhle. Zápas ale hodnotím pozitivně, naše hra byla lepší než v předešlých utkáních. Chyběla tomu pouze tříbodová odměna,“ zhodnotil utkání opavský trenér Roman Skuhravý na serveru fotbalové asociace.

Bezbranková remíza se Sokolovem v podání předtím tak střelecky disponovaného týmu bylo jedním z překvapení čtvrtého kola. A další události? Nováček druhé fotbalové ligy Olympia našel prvního přemožitele. Pražský celek podlehl 0:2 na hřišti Třince, který se díky vítězství posunul do čela neúplné tabulky. Třinečtí díky brankám Reného Dediče a Jiřího Janoščína vyhráli třetí ze čtyř dosavadních zápasů nového ročníku a na kontě mají devět bodů.

Další a tentokrát radostnou premiéru mají za sebou fotbalisté Znojma, kteří poprvé zvítězili. Hosty z Frýdku-Místku porazili 2:1 díky gólové hlavičce Jaroslava Svozila z 85. minuty.

Prvního vítězství v nové sezoně se dočkali také fotbalisté Žižkova, kteří po třech remízách rozstříleli 5:0 předposlední Vítkovice. Ostravané naopak ještě nevyhráli. Příbram porazila Táborsko na jeho hřišti 2:0, připsala si první vítězství v sezoně. Naopak jihočeský tým na premiérový tříbodový zisk dál čeká. O góly se postarali Zoran Danoski a Peter Grajciar. Pardubice si doma poradily s Ústím nad Labem a zvítězily 3:2.