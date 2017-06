Opravy frekventované silnice komplikují dopravu na hranici kraje

Semafory uprostřed Stráže postavil správce komunikace kvůli pracím na krajnici vozovky.

„Krajnice se utrhla, my ji nyní sanujeme,“ vysvětlil příčinu komplikací Lukáš Hnízdil, ředitel karlovarské správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Budeme dělat vše pro to, abychom byli do měsíce hotovi,“ slíbil místním.

Ti jsou sice na problémy spojené s dopravou zvyklí, nová situace jim ale radost rozhodně nedělá. „Je to tady šílené. Onehdy jsem se snažil počítat, kolik kamionů za den Stráží projede. Když jsem se dostal k číslu 500, přestal jsem,“ líčí situaci v obci Jiří Dubový.

Ve Stráži nad Ohří žil 20 let, teď už poté, co se vloni odstěhoval, dojíždí do obce jen jako chalupář. Jedním z důvodů, proč se odstěhoval, byla právě enormně hustá doprava. „A víte, že když jsme se sem přistěhovali, mohli jsme v neděli hrát na hlavním tahu badminton?“ vzpomíná na osmdesátá léta Jiří Dubový.

Současnost je ale daleko kritičtější. Poslední měření hustoty dopravy se uskutečnilo v roce 2006. Podle jedenáct let starých dat obcí denně projelo na deset tisíc vozidel všeho druhu. „Vzhledem k tomu, že skrz obec vede hlavní tah do Ústeckého kraje, se dá předpokládat, že za těch jedenáct let doprava ještě zhoustla,“ posteskl si starosta Stráže nad Ohří Miloslav Záleský.

Situace je podle jeho slov složitá a řešení v nedohlednu. „Obchvat je podle informací, které máme, prakticky neřešitelnou záležitostí,“ řekl starosta.

Situaci může vyřešit obchvat nebo omezení nákladní dopravy

Nevzdává se ovšem naděje, že se nějaké řešení nakonec přece jen najde. „Jsem kvůli tomu v kontaktu jak s hejtmankou Janou Vildumetzovou, tak poslankyní Markétou Wernerovou,“ naznačil bez bližších podrobností starosta obce.

Markéta Wernerová je v tomto ohledu mírnou optimistkou. „Věřím, že se řešení podaří najít,“ řekla. Jednou z možností je zařadit projekt obchvatu, jehož výstavba by měla vyjít na 3,5 miliardy, do programu restrukturalizace Restart. „To by nám zajistilo výhodnější podmínky pro získání prostředků,“ řekla poslankyně.

A kdyby se tento krok nepovedl, navrhuje omezit nákladní dopravu. „Tu by převzala železnice. A pokud by dopravcům vznikly v souvislosti s tímto opatřením nějaké náklady navíc, kompenzoval by je stát,“ přiblížila smělý plán Wernerová.

Oprava krajnice ve Stráži nad Ohří ovšem není jedinou dopravní komplikací v regionu. Na příjezdu od Plzně do Karlových Varů čekají motoristy hned dvě. V Útvině silničáři stavějí nový most a doprava je svedena na provizorní pontonový, na hrázi přehrady Březová pak pokračují práce na její rekonstrukci.

„Tuto stavbu bychom měli opustit do 30. června,“ konstatoval Petr Plecitý, investiční referent karlovarské správy ŘSD. Práce na hrázi ovšem budou pokračovat až do konce července pod taktovkou Povodí Ohře.

V Útvině budou muset být motoristé trpělivější. „Oprava mostu bude včetně převedení dopravy na nový dokončena do konce letošního listopadu,“ upřesnil Plecitý.