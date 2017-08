Oprava pěší zóny se Varům prodraží, vyjde na více než milion

„Problém se zárukou vznikl v době, kdy se opravoval Národní dům,“ uvedl náměstek primátora města Čestmír Bruštík. Právě kvůli výkopovým pracím při obnově inženýrských sítí hotelu město pozbylo práva na reklamaci tohoto úseku. Nyní za opravu dlažby od prodejny knih k bance zaplatí 1,15 milionu korun bez daně.

Náměstek Bruštík ovšem tvrdí, že se město přece jenom možná pustí do křížku s dodavatelem původního povrchu této části pěší zóny. „Založení totiž neodpovídalo požadavkům města. Pod dlažbou měla být vedle sypké vrstvy, do které jsou dlaždice uložené, i vrstva betonu. Ta ale chyběla úplně,“ vysvětlil rozpor náměstek. „Ale budeme to řešit až v okamžiku, kdy budeme mít v ruce dostatečné argumenty,“ doplnil první náměstek karlovarského primátora.

Termín dokončení posledního opraveného úseku pěší zóny v centru města je stanovený na 15. září. „Tím by měly být plošné opravy dlažby pěší zóny v T. G. Masaryka a okolí hotové,“ konstatoval Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu.

Záruční opravu pěší zóny doprovázely od počátku problémy. Dodavatelská firma několikrát posouvala termín dokončení prací. Nakonec se je podařilo dodělat letos na jaře, hotovo přitom mělo původně už loni v listopadu.

Jedním z důvodů průtahů byl i požadavek města na úpravu technologie. Firma totiž měla původně vyplňovat spáry mezi dlaždicemi suchou směsí, město si ale vymínilo použít takzvanou mokrou variantu, která lépe zatekla mezi dlažbu.

Na provedené práce ovšem město získalo další dvouletou záruku. A navíc třicetitisícovou jistinu, ze které by se hradily případné práce na nápravě vad.

Opravami v centru Karlových Varů ovšem péče radnice o pěší zóny ve městě neskončí. Mluví se například o opravách velkoformátové dlažby na Mlýnském nábřeží. „Zatím je to ovšem pouze ve fázi záměru. Kdy jej budeme realizovat, zatím nevíme. Jasno bude po vypsání výběrového řízení na dodavatele této stavby,“ řekl mluvčí magistrátu Kopál.