Silnice do Prahy se bude opravovat. Dají se znovu čekat kolony

8:57 , aktualizováno 8:57

Cesta z Karlovarského kraje do Prahy bude o něco složitější, a to kvůli opravě silnice do hlavního města. Objížďka povede Žalmanovem, z čehož nemají radost ani místní lidé. Pokud půjde vše podle plánu, bude hotovo do dvou měsíců.