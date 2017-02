Řidiči se dočkají, začnou opravy menších a často nebezpečných silnic

Téměř dvousetmilionová rekonstrukce silnice z Bochova do Toužimi zmodernizuje vozovku, po níž se často přepravují i nadměrné náklady. Posledním byl transport vyřazeného leteckého vládního speciálu TU 154.

„Jinak než radostí to nazvat nelze. Svými zatáčkami je silnice místy dost nebezpečná, což by měla oprava trvale odstranit,“ uvedl starosta Bochova Miroslav Egert.

Částka 200 milionů korun ještě není definitivní, neboť nyní kraj vypsal výběrové řízení na zhotovitele.

„Nyní nedokážu přesně říct, kdy se na silnici začne pracovat, neboť i to je předmětem výběrového řízení a kapacity firem. Hotovo by mělo být i podle pravidel dotace do konce roku 2018,“ přiblížil projekt krajský náměstek pro dopravu Martin Hurajčík.

Peníze se povedlo kraji získat z Integrovaného regionální operačního programu (IROP). Jasno zatím není ani o případných komplikacích v dopravě.

„Vše rozhodnou odborníci a dopravní policie. Možná bude doprava kyvadlová, možná budeme muset silnici uzavřít,“ dodal Hurajčík.

S tím však místní lidé podle starosty Bochova nebudou mít problém. „Všechno něco stojí. A můžu říct, že to za tu odměnu vydržíme,“ řekl k problému starosta Bochova.

V letošním roce se začne pracovat i na modernizaci průtahu Fojtovem a jeho spojením s nedalekými Děpoltovicemi. „U tohoto projektu odhadujeme částku okolo 115 milionů s tím, že i zde se nám podařilo získat dotaci z IROP,“ přiblížil Hurajčík.

Peněz na opravy by mohlo být více. Kraj ještě čeká na to, zda se mu podaří ukousnout z finančního koláče Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Ministr dopravy bude z ušetřených peněz předkládat na vládu částku dvě miliardy korun. Přerozdělení mezi všechny kraje se počítá podle délky silniční sítě, což by pro náš region znamenalo okolo 80 milionů korun,“ sdělila hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová s tím, že společně s ostatními hejtmany chce 20. února apelovat na vládu, jestli by nenašla další finanční prostředky do tohoto programu.

Podle hejtmanky by kraj v současné době potřeboval téměř čtyři miliardy korun na to, aby opravil veškeré silnice druhých a třetích tříd. Přestože má kraj ještě od minulé vlády zpracován plán na budoucí opravy komunikací, chce jej zčásti revokovat a především chce nabídnout starostům, aby se zapojili do výběru prioritních oprav.

„Chtěla bych mít zpětnou vazbu, proto jsem poprosila pana náměstka, aby oslovil všechny starosty a starostky obcí v regionu. Právě od nich bychom se měli dozvědět ty skutečné požadavky. Chci se tím přesvědčit, že opravdu opravujeme ty nejvíce havarijní úseky,“ vybídla hejtmanka představitele měst a obcí.

A její nápad se líbí. „Já osobně bych navrhl silnici z Bochova do Hlinek. Ta by si opravu skutečně zasloužila. Ale chápu argument, že cesta do Toužimi je více frekventovaná,“ prohlásil starosta Bochova Miroslav Egert.