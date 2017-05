Chebské letiště oslaví sté narozeniny velkolepě. Přiletí gripeny

Nebude chybět technika na zemi. Atmosféra oslav by se měla přizpůsobit době, ve které letiště vznikalo.

„Co ukázka, to se na nebi objeví skvost. Unikátní stroje nejsou repliky, bude to skutečný závan historie s profesionální pilotáží. Letecký den jsme koncipovali jako propojení historie se současností, jako takový průřez od dob minulých až do dneška. Nebudou tedy chybět ani moderní stroje,“ uvedl ředitel Leteckého dne Cheb Miroslav Rod s tím, že přiletí letouny z celé republiky, ale i z Rakouska, Německa a Velké Británie.

„Aby byla podívaná pro diváky atraktivní, chystáme pro ně takové vzdušné divadlo, které bude velmi akční. Nebudou chybět hrané vzdušné souboje či nálety, koordinovaný útok a zničení pozemního cíle českých bitevníků L-159 Alca s pyrotechnickými efekty. Je přislíbená ukázka práce jednotky rychlého nasazení. Se svojí technikou se objeví hasiči, policisté i vojáci, nabídneme vyhlídkové lety historickými letadly, lidé si budou moci prohlédnout i automobilové veterány,“ upřesnil Rod.

V Chebu se objeví například legendární Lockheed Electra 10A, který byl vyroben pro slavnou letkyni Amelii Erhardtovou. V USA jej zakoupil Jan Antonín Baťa do své flotily. Vzlétne tu anglická legenda 2. světové války Supermarine Spitfire s motorem Merlin a řada dalších.

Významná je podle Roda také spolupráce Ultralight Clubu Cheb s německým klubem German Historic Flight, který si dokonce v Chebu v době oslav naplánoval setkání svých členů.

Své umění zde předvede Petr Kopfstein, jenž patří mezi světovou akrobatickou špičku. Bude startovat na svém speciálu Extra 330. Diváci uvidí také akrobatickou „čtyřku“ The Flying Bulls Aerobatic Team. Vrcholem přehlídky bude přelet stíhacích letounů JAS 39 Gripen.

„Vše organizačně zvládnout bude velmi obtížné. Pomáhat bude asi stovka dobrovolníků, policie, chebští strážníci i záchranáři. Bude muset dojít i k úpravě letového provozu nad letištěm. Vstříc nám vyšlo letiště v Karlových Varech, které poskytlo jednoho ze svých profesionálů. Ten zde bude na řízení letového provozu dohlížet. Je to nutné, když si uvědomíme, že během tří hodin zde bude přistávat až 150 letadel,“ řekl Rod.

Na letiště, které leží v prostoru mezi Horními Dvory a Podhradem, se lidé budou moci dostat z Chebu kyvadlovou dopravou, a to jak autobusovou, tak po bývalé železniční vlečce, kam se organizátoři snaží získat parní lokomotivu.