Dva nájemníci vystěhovaní z bytů s padajícími stropy stále nemají náhradu

Ti, kteří nový domov ještě nenašli, stále bydlí na internátu. Zřizovatelem školy je kraj, který obyvatelům nabídl finanční pomoc. Využili ji všichni.

„Nabídli jsme 40 tisíc korun plus 10 tisíc korun na přestěhování,“ uvedla hejtmanka Jana Vildumetzová. Kraj nyní čeká na posudek ČVUT, který má říct, co s budovou dál. Hotový bude zhruba za tři týdny.

Na vyřešení situace chce dát kraj milion korun. „Počítali jsme se zateplením a ještě s dalšími úpravami. Teď bohužel hrozí, že se bude budova bourat, takže ji budeme těžko zateplovat. Proto peníze přesuneme na řešení havarijního stavu,“ řekl krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč.

Vedení kraje by rádo znalo i odpověď na to, zda se na současné situaci nějak podepsalo odvodnění budovy z roku 2015. Jaroslav Bradáč se domnívá, že odborníci tuto věc do posudku zakomponují.

„Budova byla odspoda mokrá, odvodnila se a začala vysychat, tím pádem si začala sedat. Všechno zlé je k něčemu dobré, takže se závada včas ukázala. Jinak by o ní nikdo nevěděl,“ uvedl radní.

Stará školní budova je pod památkovou ochranou, proto případná demolice nebude úplně snadná.