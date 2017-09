Do politiky chtějí sportovci, umělci i vášnivý pojídač chilli papriček

Největší sportovní legendou je přitom trenér Dušan Uhrin. Vedl řadu českých fotbalových týmů a byl i reprezentačním trenérem České republiky. Ve své sportovní kariéře prožil jednu sezonu v TJ Slavia Karlovy Vary a patří mu Sanatorium Mariot ve Františkových Lázních.

Legendární trenér je dvojka kandidátky hnutí Sportovci. Vzniklo před dvěma měsíci a stojí za ním bývalý poslanec a senátor za ODS Vlastimil Sehnal.

„Moje kandidatura určitě souvisí s Františkovými Lázněmi. Kandidovat budu proto, že souhlasím s myšlenkami hnutí, do Sněmovny bych ale nešel,“ řekl Dušan Uhrin s tím, že už mu je téměř 75 let. Osobnosti kandidátky, kterou vede brněnský trenér Miroslav Procházka, ale považuje za slušné lidi.

Sportovci, respektive zástupci hnutí PRO Zdraví a Sport, letos podpořili také obnovenou Občanskou demokratickou alianci. Jejím lídrem je františkolázeňský starosta Jan Kuchař.

Kromě něj tak ODA v regionu získala například Martina Smolíka, který je předsedou TJ Slavia Karlovy Vary, sekretáře krajského svazu ledního hokeje Josefa Krutinu nebo karlovarského maséra a fyzioterapeuta Stanislava Salajku. Ten pečoval například o Lukáše Bauera či karlovarské prvoligové basketbalistky.

Herec, filmař i námořní důstojník

Voliče, kteří sport zrovna nemusejí, mohou na kandidátkách oslovit jiná jména. Například herec Západočeského divadla Cheb Jindřich Skopec. Kromě divadelních prken je známý také z válečného dramatu Protektor či seriálu Já, Mattoni. Nyní se stal coby nezávislý desítkou Strany zelených.

„Není to první kandidatura, ale v podstatě politické zkušenosti mám pramalé, krom toho, že se o to zajímám a je to taková moje podpora. Zelení proto, že tělem i duší vyznávám, že bychom tu měli žít trochu jiným způsobem, než tady žijeme,“ uvedl. Sice prý není úplně levicově založený, ale je mu blízká péče o okolí a vyhýbání se konzumnímu způsobu života.

Stranou uměleckých sfér nezůstala ani kandidátka KDU-ČSL. Na sedmém místě má karlovarského emeritního námořního důstojníka a spisovatele Jana Hájka, který je bez politické příslušnosti, jedenáctou pozici u nich představuje režisér a spisovatel František Hromada. Jako herec a později také ředitel působil například v chebském divadle.

Filmaře a dokumentaristu Petra Mikšíčka, kterého znají zejména lidé z Krušných hor, mají zase na čtvrtém místě kandidátky Starostové a nezávislí. Dokumentarista je bez politické příslušnosti.

Ani letošní volby se v kraji neobejdou „bez Váňů“. Zatímco žokej Josef Váňa je krajským zastupitelem zvoleným za hnutí ANO a do Sněmovny nekandiduje, jeho syn - kartograf a archeolog Martin, se objevil na předposledním místě kandidátky TOP 09. Je členem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), se kterou TOP 09 spolupracuje. „O politice se doma bavíme a opravdu máme odlišné názory,“ prozradil Martin Váňa.

Za Karlovarský kraj bude do Poslanecké sněmovny poprvé kandidovat ministr, a to Dan Ťok. Ministr dopravy je lídrem za hnutí ANO.

Bývalý krajský předseda Strany práv občanů Josef Kvasnička vede do voleb novou formaci Blok proti islamizaci - Obrana domova. Bývalý oblastní předseda hnutí ANO Marek Klement je zase jedničkou Řádu národa - Vlastenecké unie. Ta má na šestém místě sokolovského podnikatele Františka Weisse, vášnivého pojídače chilli papriček. Kandidoval už za Věci veřejné.