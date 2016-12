Známá pekárna Pekosa nepeče, lidé zůstali bez práce a bez výplat

Konec společnosti, která by letos oslavila 20 let na trhu, potvrdil starosta Chodova Patrik Pizinger. „Vnímáme to velmi intenzivně. Okamžitě se to projevilo na nárůstu počtu nezaměstnaných ve městě,“ uvedl starosta.

Redakce MF DNES se snažila získat vyjádření majitele společnosti Luboše Orlicha, ten ale v minulých dvou týdnech nebyl k zastižení, neodpovídá na e-maily ani nezvedá telefon.

Bývalí zaměstnanci pomáhají těm, kteří nyní přišli o práci

K jedné z fabrik Pekosy na okraji Chodova, které se neřeklo jinak než knedlíkárna, se slétá jen hejno holubů. Podobně smutný pohled je i na pekárnu na Hlavní ulici.

Jen rukou napsaný vzkaz pro pošťáky, aby poštu dávali do sousední trafiky, dává vzpomenout časům, kdy se tu pekly rohlíky, koláče nebo housky. „Vám taky dluží peníze? To jděte do infocentra, tam vám snad pomůžou,“ mávne rukou a automaticky odpovídá prodavačka v tabáku.

Druhé největší město Sokolovska řeší i další problém, a to nedostatek pečiva pro místní obyvatele.

„Je to velká rána pro zásobování města. Věřím, že se o to konkurence postará,“ říká starosta.

O konci firmy se dozvěděl až od úřadu práce. „Už dříve se městem nesly různé informace. Obrátili se na mě i zaměstnanci, bohužel od vedení firmy jsem se nic nedozvěděl. Komunikace s nimi byla opravdu špatná,“ dodal starosta.

Podle informací MF DNES, které poskytlo několik bývalých zaměstnanců, stojí za koncem pekáren velké dluhy za energie i neodvádění sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance.

V infocentru pracují dobrovolně bývalí zaměstnanci, kteří chtějí pomoci svým někdejším kolegům. Jde především o doklad o ukončení pracovního poměru.

„Často pendlujeme mezi pekárnou na Hlavní ulici a infocentrem. Některé papíry tam stále jsou. Nejhorší je, že tam musíme s baterkami, kvůli dluhům odpojili už i proud. Další problém je v tom, že část pracujících byla z Ústeckého kraje, a nyní nemají peníze na to si pro smlouvy přijet. My navíc nemáme ani peníze na známky a obálky, museli jsme proto udělat sbírku mezi lidmi v Chodově,“ odevzdaně odvětila jedna z někdejších pracovnic Pekosy.

Před svátky bez zaměstnání

Problémy podle zaměstnanců začaly už v lednu, kdy byly účty zablokovány, a na mzdy tak vydělávala síť prodejen.

„Dostávali jsme peníze v hotovosti a v pytlících jako v minulém století. Poslední dva měsíce už ale ani to nebylo. Nakonec jsme my, zaměstnanci, museli požádat o insolvenci,“ vzdychla si bývalá pracovnice. O práci tak před Vánocemi přišlo 390 stálých zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a dalších více než sto brigádníků.

„O zaměstnavatelích, kteří nahlásili hromadné propouštění, nemůžeme poskytovat informace,“ konstatovala mluvčí krajského úřadu práce Veronika Dankanicsová s tím, že v Karlovarském kraji bylo v listopadu nahlášeno hromadné propouštění u tří zaměstnavatelů.

Kromě pekařů přišli o práci i prodavači z několika desítek prodejen, které Pekosa provozovala jak v Karlovarském, tak i Ústeckém kraji. Jednou z uzavřených prodejen je i ta v karlovarské Zeyerově ulici.

Úřad práce v současné době v Karlovarském kraji eviduje přibližně čtyři tisíce volných pracovních míst.

„Z toho sedm míst na pozice pekař/dělník v potravinářském provozu, 75 míst na pozice prodavač, 53 míst na pozice řidič osobního nebo nákladního vozu a další pozice, na kterých by zájemci mohli najít uplatnění,“ poradila Dankanicsová.

Bývalí zaměstnanci se ptají, kdo zaplatí jejich případné dlužné sociální a zdravotní, které majitel firmy prý dlouhodobě neplatil. Pojišťovny i správy sociálního zabezpečení ubezpečují, že to je povinností firmy, nikoli zaměstnanců.

Podle výroční zprávy za rok 2015, která se musí podle zákona uveřejňovat, měla firma účetní ztrátu ve výši 955 tisíc korun. Hlavními důvody byly podle dokumentu nevýhodné smlouvy s většinou obchodních řetězců, které nebylo možné za rozumných podmínek vypovědět. O práci už tehdy přišlo kvůli úsporám téměř dvě stě lidí.