Záchranáři dají 10 tisíc za dopadení člověka, který praštil psa lopatou

Kdosi ho praštil pravděpodobně lopatou do hlavy. Poté jej zavázal do pytle a zahrabal do hromady sněhu u Šindelové na Sokolovsku. Těžce zraněný pes se ale dokázal dostat ven.

„Opravdu nám záleží na dopadení člověka, který to Bojarovi udělal,“ řekl Petr Prokeš. Protože se při odchytech zvířat často potkává s policisty, řadu z nich už osobně zná. Ví tedy, že se pátrání po člověku, který psovi ublížil, věnují i ve svém volném čase. Bojarův osud přitom není lhostejný mnoha lidem.

„Dokonce volají i na tísňovou linku. Ozvali se například z Ostravy, že chtějí Bojara do péče a nevědí, jak nás zkontaktovat,“ uvedl Petr Prokeš.

Zatímco někteří chtějí dát Bojarovi nový domov, jiní mu zase chtějí pomoci finančně. Petr Prokeš to ale odmítá s tím, že nechce využívat peníze od lidí. S potenciálními majiteli Bojara navíc už jedná. „Teď přijdou oni k nám, po víkendu nebo během příštího týdne zase my k nim,“ prozradil.

S novým domovem ale zatím nespěchá, protože pes ještě není zcela fit. V úterý absolvoval vyšetření u veterináře. Ten zjistil, že zornička jeho zraněného oka stále nereaguje. Prognóza je podle zvěrolékaře velmi opatrná, ale špatná a Bojar pravděpodobně na oko neuvidí.

Vlna zájmů záchranáře spíš rozesmutnila

Vlna zájmu, která se okolo psa zvedla, Petra Prokeše spíše rozesmutněla než aby jej vyloženě potěšila. „Pokud by tento pes skončil v útulku a jeho příběhu by se nedostalo medializace, zůstal by v něm měsíce a měsíce. Proto to má pro mě hořkou příchuť,“ vysvětlil.

Na Bojara nezapomínají ani obyvatelé Šindelové. Podle Rudolfa Kovaříka, který v obci bydlí, je zraněný pes stále ještě časté téma hovorů. „Zvedlo to v lidech obrovskou solidaritu, která mě až překvapila. Člověk pak ale přemýšlí, co dělat, aby se taková věc už neopakovala. V Šindelové jde už o třetí případ pohozeného psa v krátké době,“ řekl.