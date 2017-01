Aktivisté chtějí o karlovarské Vřídelní kolonádě rozhodnout v referendu

11:14 , aktualizováno 11:14

O navrácení historické kolonády do Karlových Varů by měli rozhodnout obyvatelé v referendu. To si myslí skupina patriotů, která chce stávající železobetonové dílo nahradit replikou litinové stavby vídeňských architektů Fellnera a Helmera.