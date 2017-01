Pískový Karel IV. má úctyhodnou výdrž, přestál i tuhé mrazy a sněžení

„Rádi bychom sochu v Karlových Varech měli, dokud vydrží. Stojí už osm měsíců a byl bych rád, kdyby tomu tak bylo do jara,“ řekl primátorův náměstek pro kulturu Jiří Klsák. Druhému Karlovi IV. se zatím pouze rozpadá sokl, zbytek je ale v pořádku.

„Uvidíme, co se stane, až přejdou mrazy. Je možné, že se potom socha rozpadne, o tom ale nechci spekulovat,“ uvedl Klsák.

Kromě Karla IV. vytvořil Tomáš Bosambo loni v centru Karlových Varů ještě repliku Zámecké věže a korunovačních klenot. Ty ale takovou životnost neměly.

„Zámeckou věž a korunovační klenoty jsme odstranili před Vánocemi, protože už se rozpadaly. Písek jsme předali Správě lázeňských parků, aby s ním naložila podle vlastního uvážení, například pro chodníčky nebo cestičky,“ řekl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

Jak se daří soše Karla IV., Tomáš Bosambo dobře ví, ačkoli nežije v Karlovarském kraji. Dostává totiž zprávy i fotografie.

„Ze začátku mě lidé informovali intenzivně, teď dostávám zprávy spíše od návštěvníků, kteří do Karlových Varů přijedou,“ řekl.

Zrovna nedávno mu prý dorazila fotka zasněženého Karla IV., a to od kamarádů, kteří byli v krajském městě na výletě.

„Jsem každopádně rád, že socha drží. Když mi ta první spadla, bylo to špatným technologickým postupem. Málo jsem ji utáhl, protože jsem bral až moc velký ohled na statiku okolí. Těší mě hlavně to, že ustála přívalové deště, sníh jí až tolik nevadí. Jak dlouho ale Karel IV. ještě vydrží, to je těžké odhadovat,“ řekl sochař.