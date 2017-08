Senior nesl falešnému vnukovi statisíce, podvodníka zradila nedochvilnost

Finta, kterou měl muž vymyšlenou se svým komplicem, je policistům notoricky známá.

„Seniorovi údajně zavolal vnuk, který nutně potřeboval půjčit peníze, a to 400 tisíc Kč. Senior půjčení peněz ochotně přislíbil s tím, že v bance má pouze 380 tisíc. Sedl okamžitě do svého vozidla, zajel do banky, kde vyzvedl veškeré úspory a přejel na smluvené místo schůzky s vnukem,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.

Podvodník ale na dohodnuté místo nepřijel včas. Důchodce, kterému se zdálo, že na vnuka čeká příliš dlouho, tak znejistěl.

„Zvedl telefon a zavolal své dceři, kde je její syn, že má pro něj připravené peníze. Dcera se svého otce moc dlouho nevyptávala, okamžitě zavolala svým dětem, zda nechtěly po dědovi peníze. Odpověď byla jednoznačná, nechtěly. Žena tak okamžitě zavolala na linku 158,“ řekla mluvčí.

Podvodník se vydával za vnuka i před policistou

Policisté z Mariánských Lázní byli na místě během několika minut. To už u seniora stál cizí muž a předával mu mobilní telefon, že mu volá vnuk.

„Muž v telefonu ho přesvědčoval, aby peníze předal jeho kamarádovi. S historkou, že jde o vnuka poškozeného, nepřestal ani tehdy, když si vzal mobil do ruky policista a zeptal se ho, kdo volá. K předání peněz naštěstí nedošlo,“ uvedla Böhmová.

Osmadvacetiletý cizinec, který celý podvod naplánoval, je obviněný z podvodu a čeká na rozhodnutí soudce o vazbě. Hrozí mu až osm let vězení. Kriminalisté také zjistili, že má na svědomí další podobné podvody.

„Nejméně ve dvou případech převzal hotovost od dalších dvou osob ze Svitavska. V jednom případě mu seniorka předala 80 tisíc a ve druhém 200 tisíc Kč. Léčka byla téměř stejná jako v případě seniora z Mariánských Lázní. Nejdříve prosebný telefonát od údajného příbuzného, poté třeba i taxislužbou převoz do banky a následně předání peněz úplně cizí osobě,“ dodala mluvčí.