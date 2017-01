Tekutý poklad z Bečova přijedou zachraňovat vinařské elity z Francie

Skupina znalců z ikonického vinařství Château d’Yquem navštíví v nejbližších dnech hrad a zámek v Bečově. Přijedou kvůli kolekci 133 lahví alkoholu, která se před lety našla pod podlahou hradní kaple a jejíž současná cena je 30 milionů korun.

Jednotlivé lahve potřebují zvláštní péči, jinak hrozí, že se jejich obsah postupem času znehodnotí. Skupina expertů má poradit, jak vzácná vína co nejlépe uchovat pro budoucnost.

„Co bude s kolekcí dál? To na základě doporučení znalců rozhodne odborná komise, ve které jsou zástupci Národního památkového ústavu, ministerstva kultury i odborníci na legislativu a mobiliární fondy. Jejím úkolem je přijmout taková opatření, aby výjimečný soubor vín zůstal zachován pro další generace,“ uvedl kastelán Tomáš Wizovský, který je také členem komise.

Byl to právě on, kdo inicioval zapsání lahví do památkářské evidence, což nálezu přineslo i mimořádnou ochranu. A jak se později ukázalo, právem. Soubor je možná nejvzácnější sbírkou archivních vín v Evropě.



„Jenže kvalitu vín nejde donekonečna udržet. Vinaři proto preferují, aby se víno vypilo, než se zkazí. U koňaků a portského je zatím na rozhodnutí čas, ty ještě zrají,“ poznamenal Wizovský s tím, že odborníci zřejmě navrhnou některé z lahví přezátkovat.

A vedle výměny korků bude muset část pokladu projít i takzvanou omlazovací kúrou.

„Některá vína, přestože jsou stále pitelná a kvalitní, bude nutné takzvaně oživit. To se dělá dolitím malého množství mladšího vína stejné odrůdy a značky,“ vysvětlil kastelán a dodal, že stát by se měl rozhodnout, co dál. Zda chce kolekci vlastnit a pečovat o ni jako o národní památku, nebo zda ji prodá.

Na zámku dlouho netušili, jaký poklad ve sklepeních mají

Podle jeho názoru by měl ojedinělý soubor zůstat tak, jak je. „Přikláněl bych se k tomu, aby sbírka zůstala zachovaná celistvá jako památka,“ řekl.

Na zámku v Bečově přitom dlouhou dobu nikdo netušil, jaký poklad ve sklepení mají.

„Ještě když jsem hrad a zámek v roce 2002 přebíral, lahve nebyly zahrnuty v inventáři. Po podpisu protokolů předávacích inventur mě tehdejší ředitel památkového ústavu zavedl do sklepa, ukázal lahve v dřevěných bednách a řekl, že je to víno nalezené společně s relikviářem a že se o něm nesmí mluvit. A požádal mě, abych v místnosti dvakrát do roka zapálil sirný knot,“ zavzpomínal kastelán.

Tomu se neznalost vinařských technologií málem stala osudnou. „Tehdy jsem nevěděl, co se po zapálení knotu ve sklepě děje. A málem jsem tam zůstal. Protože se o vínu nevědělo, asi by trvalo hodně dlouho, než by mne našli,“ dodal.

Že lahve, které se v Bečově našly, nejsou jen tak ledajaké, prokázala vloni na jaře ochutnávka jejich obsahu. Díky speciální metodě, která umožňuje odčerpat přes korkový uzávěr malé množství vína, prokázali sommeliéři Jakub Přibyl a Andreas Wickhoff, že většina vzorků se těší vynikající kondici.

„Příležitost ochutnat tato letitá archivní vína byl vynikající zážitek. Ukázalo se, že Bečov má pro uložení vín ideální prostředí,“ zhodnotil Jakub Přibyl.