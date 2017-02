Rodí se víc dětí, nejčastěji v lednu. Mezi jmény vedou Jan a Viktorie

Osm hodin ráno. To je doba, kdy se v minulém roce poprvé nadechlo nejvíce dětí. Celkem jich bylo 2 520. A ještě tři statistické zajímavosti: nejčastější jména novorozenců jsou Honza a Viktorie, narozeniny pak budou slavit noví obyvatelé kraje nejčastěji v měsíci lednu a hlavním porodním dnem regionu je pondělí.

„V roce 2015 přišlo na svět v Karlovarské krajské nemocnici 857 dětí a v minulém roce 980. V Chebu pak mluvíme o počtu 505 novorozenců,“ potvrdil nárůst čísel Vladislav Podracký, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice, ve které se již tradičně rodí nejvíce dětí v regionu.

Krajský trend potvrzují i nemocnice v Sokolově a Ostrově, které spravuje firma Nemos. „Za loňský rok se v naší porodnici v Ostrově narodilo 510 dětí, což je nárůst oproti roku 2015 o 32. Děje se tak i přesto, že celorepublikově počet porodů stagnuje. V Sokolově přišlo na svět 527 dětí,“ uvedla mluvčí nemocnic Markéta Singerová.

K vyšším číslům v kolonkách pro nově narozené přispívají i porody cizinců. V jejich žebříčku dominují Vietnamci, ty následují Ukrajinci. Třetí jsou Slováci.

U porodů přibývá tatínků, už tolik neomdlévají

S průměrnou váhou vyhrávají kluci nad holkami o přibližně dvě stě gramů. „Loňský rekordman je hoch s 5 250 gramy,“ uvedl primář gynekologicko - porodnického oddělení v Karlovarské krajské nemocnici Tomáš Semerádt.

S větším počtem dětí ale roste i počet miminek s vrozenou vývojovou vadou. Problém je i s nízkou porodní váhou. „To se nejčastěji stává u matek ze sociálně slabé sféry či to způsobuje životní styl. Na druhou stranu musím říct, že jsme loni nemuseli ani jedno miminko transportovat do nemocnice v Motole. Se vším jsme si poradili,“ dodal karlovarský primář.

S ženami míří do porodních sálů jako doprovod stále více mužů. „Při 80 procentech porodů je u nás rodička doprovázena buď tatínkem nebo jiným rodinným příslušníkem či kamarádkou,“ sdělila Singerová.

Podle lékařů je to jen dobře. „Pro rodičku to má pozitivní vliv na psychiku. Pokud tedy není otec omdlévající typ, ale s tím už jsem se dlouho nesetkal, protože se v tomto směru situace velmi zlepšila. Pomáhají tomu i předporodní kurzy či i obyčejná soudnost - mám na to, nebo ne?“ vysvětlil primář ostrovského gynekologicko - porodnického oddělení Jindřich Koudel.

Jeho kolega z Ostrova Radim Hanousek vzpomněl i na netradiční záležitost z uplynulého roku. „Z jednoho domu v Jiráskově ulici v Nejdku nám přišly během jednoho měsíce porodit tři maminky s miminkem v poloze koncem pánevním,“ rozpomněl se Hanousek.

Porodnice čekají stavební úpravy

Karlovarská porodnice plánuje rekonstrukci svého oddělení, aby do budoucna podchytila trend vyšší porodnosti.

„Máme hotový projekt. Nyní budeme žádat o stavební povolení. Předběžná kalkulace mluví o částce za úpravu mezi 80 až 90 miliony korun. Díky tomuto stavebnímu zásahu by měla kapacita nového oddělení vzrůst až na 1500 porodů ročně,“ nastínil plán ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. Práce by mohly začít v příštím roce.

Dělníci se letos chystají do sokolovské porodnice. Také tam se plánují opravy za desítky milionů korun. Za dvacet jedna milionů tam mají být přestavěny prostory šestinedělí a porodnice.