Zeď v areálu Becherovky zdobí graffiti s portréty členů slavné rodiny

„Začal jsem někdy koncem loňského léta, vše jsem ale dokončil až na konci tohoto jara. Musel jsem totiž překonat několik těžkostí,“ vzpomíná na dlouhé pracovní nasazení pouliční umělec.

V období, kdy vytvářel portréty, byla průměrná venkovní teplota kolem sedmi stupňů Celsia. „Ale to se opravdu bavíme jen o průměrné. Občas mi do práce i sněžilo, byla to opravdu makačka,“ přiblížil Tomáš Popelka.

Dalším oříškem, který musel rozlousknout, bylo pátrání po podobě členů rodiny Becherů. Kvalitní fotografie z doby slavného klanu nejsou k dispozici, proto si musel Popelka vystačit pouze s malými snímky.

„Když maluji třeba portrét podle fotografií, tak by to chtělo ideálně nasvícenou fotku a nejlépe ve vysokém rozlišení, aby detaily byly zřetelné nejen z dálky, ale i zblízka. To ovšem u takhle starých dokumentů nepřipadalo v úvahu. Takže jsem se s těmi podobami musel trochu poprat,“ uvedl Real143.

Výzdoba areálu nebyla žádná partyzánština, ale objednávka od Tomáše Bryzgala, ředitele výrobního závodu Jan Becher - Pernod Richard. „Měli jsme volnou zeď a jeho práce mě zaujala. Tak jsme to zkusili zrealizovat a výsledek mě nadchnul,“ uvedl ředitel.

Zeď s portréty rodiny Becherů je ve výrobním závodě, takže se k ní dostanou jen zaměstnanci nebo speciální exkurze. Vedení firmy nyní přemýšlí, zdali nevyzdobí i další části areálu.

Vše by záleželo i na volném čase Tomáše Popelky, který v současnosti podle svých slov neví, kam dřív skočit. „Mám hodně plánů, ale málo času. Je v tom práce,“ dodal Real143, který se poprvé do povědomí Karlovaráků dostal svým portrétem Karla IV. v podchodu pod kruhovým objezdem u Čertova ostrova.

Umělec, který je oficiálním sprejerem lázeňského města, začal malovat před 11 lety a ke sprejům se dostal před šesti lety. Pojem sprejer mu ale nenáleží. „Jsem umělec, který pracuje se spreji. Sprej je sice nástroj, který je spojen také s vandalismem, ale s tím nic neudělám,“ ohrazuje se proti pojmu.

Mimo vyzdobených podchodů se svou prací podepsal i pod vzhled speciálního autobusu Mobidik.