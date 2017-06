Muž krotil oheň v bytě s marihuanou, přiotrávil se práškem z „hasičáku“

Šestačtyřicetiletý muž se snažil nejprve oheň v podkrovním bytě hasit sám. Nadýchal se ale kouře a prášku z ručního hasicího přístroje, upadl do bezvědomí a záchranáři jej tak museli přímo na místě oživovat. Lékař pak zavolal na místo vrtulník, který zraněného obyvatele bytu transportoval do plzeňské nemocnice.

V bytě s ním byl ještě o dva roky starší muž, který se nadýchal kouře a skončil v chebské nemocnici. „Kvůli kouři hasiči evakuovali deset osob, několik z nich záchranné služba po nadýchání ošetřila na místě,“ informoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Samotný požár zlikvidovali hasiči během několika minut, oheň se nestihl rozšířit ze zasaženého pokoje do dalších částí bytu. Příčinou je podle vyšetřovatele požárů nedbalost při neodborném zapojení elektrických spotřebičů v místnosti, kde bylo několik rostlin marihuany. Škodu hasiči odhadují na 10 tisíc korun.

„Místo požáru hasiči ve večerních a poté úterních ranních hodinách znovu zkontrolovali, případ si dále převzala policie,“ dodal Kasal.

Policie zjišťuje, zda se v bytě nacházelo i zařízení k výrobě drog. „V případě, že by se prokázalo, že jde o nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, hrozilo by pachateli v případě odsouzení až pět let vězení,“ uvedla krajská policejní mluvčí Kateřina Böhmová.