Restaurátoři vrátí bývalou krásu i ztemnělým ikonám nad vstupem chrámu

Na projekt za celkem 1,35 milionu korun přispívá ministerstvo kultury, město Františkovy Lázně a místní pravoslavná církevní obec.

Kdyby slavný stavitel Gustav Wiedermann, který se v roce 1887 ujal stavby chrámu, viděl svoje dílo před lety a dnes, měl by radost. Chrámu se totiž konečně navrací jeho původní lesk i barevnost. V poslední fázi rekonstrukce fasády věže by měly získat nový vzhled i narušené zdobné sloupky z pískovce, poškozené dekorativní štuky i vlysy do omítky v nejzdobnějších částech fasády kolem vstupního portálu.

Chrám svaté kněžny Olgy ve Františkových Lázních je nejstarším pravoslavným chrámem na území České republiky

pravoslavným chrámem na území České republiky postavil jej v letech 1887–1889 nejvýznačnější architekt Františkových Lázní Gustav Wiedermann

Františkových Lázní Gustav Wiedermann za realizaci díla obdržel řadu mezinárodních ocenění

Díky práci restaurátorů získají bývalou krásu i ztemnělé ikony nad vstupem. Opravit náročné zdobení však nebude jednoduché.



„K obnově vnějšího pláště jsou proto vedle zedníků, klempířů a truhlářů přizváni i restaurátoři. Kostel není panelák. Rekonstrukce klade na firmy, které se na opravách podílejí, obrovské nároky. Firma musí být připravena flexibilně reagovat na požadavky památkářů i na nové poznatky, které vyvstanou v průběhu oprav a průzkumů. V současné době ladíme rozpočty a kolem věže už roste lešení,“ konstatoval duchovní správce chrámu Vít Metoděj Kout.

Protože je objekt národní kulturní památkou, budou na práce dohlížet odborníci z Národního památkového ústavu v Lokti. Právě ti rozhodli, že renovaci zdobných štukových a kamenných prvků a tří obrazů musí chrám svěřit do rukou restaurátorů.

„Jedná se o ikony Krista Vševládce, svaté Olgy, která je patronkou chrámu, a jejího vnuka sv. Vladimíra. Přestože je kryje sklo a jsou zasazeny v kovových rámech, působí na ně vzdušná vlhkost a sluneční svit. V současnosti jsou proto obrazy velmi tmavé. Úkolem restaurátorů bude je prosvětlit, vrátit barvám původní živost. Nutné je také ošetřit rámy a jejich ukotvení,“ vysvětlil otec Metoděj Kout a dodal, že po dokončení fasády bude nutné zajistit věž chrámu i zevnitř.

Průzkum dřevěné konstrukce totiž odhalil napadení trámů dřevokazným hmyzem. Hrozí, že některé prvky bude nutné dokonce vyměnit. „Musíme požádat o další odborné vyšetření, neboť samotnou špičku věže není možné bez kamerové techniky zkontrolovat. Odborná firma, která první ohledání provedla, vyčíslila výměnu trámů, jejich napuštění a ošetření proti dřevokaznému hmyzu na čtvrt milionu korun,“ upřesnil otec Metoděj.

Opravovat se bude i střecha chrámu. Během loňských prací se totiž ukázalo, že měděná krytina je na řadě míst značně poškozená. „Veškeré bodové letování úchytů bylo uvolněné, na řadě míst porušené a s nedostatečným přesahem krytiny v místech styku s omítkou, což na některých místech způsobuje podtékání vody a následnou devastaci zdobných kamenných prvků,“ vypočítal problémy duchovní.

Podle jeho slov se ale opravy kvůli nedostatku financí soustředily pouze na odstranění nejvíce postižených míst. „Lze proto očekávat, že v budoucnu zřejmě budeme muset starou krytinu kompletně vyměnit,“ řekl.