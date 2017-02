Začala velká přestavba chebské nemocnice, vše bude pod jednou střechou

8:44 , aktualizováno 8:44

Omšelé budovy, přebíhání mezi pavilony, nevyhovující prostory. To vše by mělo v chebské nemocnici už brzy skončit. Začala totiž největší investice Karlovarského kraje. Rekonstrukce nemocnice v Chebu za 480 milionů korun potrvá do října 2019.