Střední školy a učiliště v kraji budou vypisovat druhá kola přijímaček

Deváťáci, kteří se ocitli po zkouškách takzvaně pod čarou a odvolání jim nevyšlo, nemusejí zoufat. Místa najdou zejména v technických i učebních oborech.

Například jedna z největších škol v regionu, Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, počítá dokonce až se čtvrtým kolem přijímacího řízení. „Volno máme ještě v podstatě ve všech oborech. Míst je hodně a žáci se naředili do poloprázdných škol,“ řekl ředitel Pavel Janus.

Stejně jako ostatní jeho kolegové má už i on pohromadě zápisové lístky do učebních oborů, příští týden by se mu měly sejít i ty do oborů s maturitou. „Praxe je taková, že pokud máme třicet přijatých, dostaneme zpět zhruba patnáct zápisových lístků,“ zmínil.

Definitivní čísla o počtu žáků zatím nemá ani Integrovaná střední škola Cheb, nicméně i tam počítají s druhým kolem přijímacích zkoušek.

„Vypisovat je budeme pro všechny obory. Jsme ale potěšeni, že je docela veliký zájem o technické obory a řemesla. Třetí kolo chceme vypisovat pro obor Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů,“ řekl ředitel Tomáš Mašek.

Několik žáků chce po prvním kole přijmout ještě Střední průmyslová škola Ostrov. První ročníky podle ředitele Pavla Žemličky zaplnila kromě dvou oborů. „Do oboru autotronik můžeme přijmout ještě asi osm žáků, v technickém lyceu je místo zhruba pro deset,“ spočítal.

Střední živnostenská škola v Sokolově má po prvním kole přijímaček také stále volno. Děvčata se ve druhém kole mohou přihlásit například do oboru kosmetička, číšník - servírka, cukrářka nebo aranžérka.

„V chlapeckých oborech máme ještě několik málo míst pro truhláře a kuchaře. Kromě toho budeme určitě otevírat obory pro ty, kteří vyšli z nižší než deváté třídy, například cukrářské nebo pekařské práce,“ vyjmenovala ředitelka Ilona Medunová.

Gymnázia už s druhým kolem přijímaček nepočítají

S druhým kolem naopak nepočítají gymnázia, po kterých touží mnohem více dětí, než mohou přijmout. Například Gymnázium Ostrov mělo u letošních přijímaček do čtyřletého studia 2,5 násobný převis, na takzvané malé gymnázium to byl trojnásobný převis poptávky.

Ředitel školy Jaroslav Šafránek nepřijatým dětem doporučuje, aby zkusily odvolání, a to jak u osmiletého studia, tak čtyřletého.

„Žáci se dost často hlásí k nám i na První české gymnázium v Karlových Varech. Na jedné výsledkové listině jsou v první šedesátce ti, kteří si mohou vybrat. Pak se to podle zápisových lístků vytříbí a obě školy budou mít myslím kvalitní gymnazisty,“ zdůvodnil.

Kromě ostrovského gymnázia už mají plno i na Gymnáziu Aš, kam se hlásilo zhruba dvakrát více žáků, než mohli přijmout. Spokojeni jsou ale i pedagogové některých odborných škol, třeba karlovarské obchodní akademie.

„S největší pravděpodobností druhé kolo vypisovat nebudeme. Měli jsme na jedno místo tři uchazeče, takže myslím, že třídy naplníme bez problémů z prvního kola,“ řekl ředitel Pavel Bartoš.