Vojáci za katedrou učili studenty, jak zachránit kamarádovi život

Poprvé v kraji dorazilo ministerstvo obrany se svým projektem POKOS na střední školu. A zájem studentů o slova mužů v uniformě překonal představy.

„O armádu se celkem zajímám, i proto jsem se na dnešek těšil. Baví mě to, je to super nápad. Kdysi dávno jsem i uvažoval o vstupu k vojsku, dnes to sice není na pořadu dne, ale jednou, kdoví,“ řekl student Tomáš Beránek, který si dobrovolně vyzkoušel i protichemický oblek.

Toho ale už po pár minutách litoval. „Je v tom strašné horko, nedovedu si představit být v něm déle než pár minut,“ popsal své pocity a jen vyloudil na vedle stojícím chemikovi úsměv. „My v tom trávíme hodiny,“ odvětil mu voják.

Cílem projektu POKOS je připravit děti a studenty prakticky na situace, se kterými se mohou v dnešní době setkat. Při přednáškách se naučí ošetřit poranění, zlomeniny nebo krvácení či se dozvědí o nebezpečí chemických havárií či zbraní.

„To, že se před děti postaví voják v uniformě a názorně jim v rámci zdravotnické přípravy předvede, jak zachránit kamarádovi život nebo jak se zachovat při živelních pohromách, má určitě jinou váhu, než když se o to pokusí kdokoliv jiný,“ vysvětlila Daniela Hölzelová z ministerstva obrany.

Mimo praktických ukázek přivezli výsadkáři ze Žatce i přednášky o historii armády na našem území či aktuální zkušenosti ze zahraničních misí. „Jak moc je velký problém s tetováním, kdybych chtěla nastoupit?“ zajímalo celkem drobnou studentku. Mezi další dotazy patřil plat vojáka či pracovní doba a délka cvičení.

„O tento typ přednášky nás oslovují samotné školy a musím říct, že zájem roste,“ pobídla případné ředitele škol v kraji Hölzelová.