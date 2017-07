Pohled na Věž smrti přestanou hyzdit drolící se zbytky škodováckých hal

Konfederace by měla na výstavbě zóny jen vydělat. „Se členy konfederace jsme v kontaktu. Diskutujeme o tom, jakým způsobem tuto památku zpřístupníme,“ konstatoval Pavel Sovička, ředitel developerské společnosti Panattoni Europe, která má projekt nové průmyslové zóny na starosti.

Celý areál by měl být otevřený, oplocené budou pouze jednotlivé haly. To by mohlo být plusem právě pro konfederaci. Investor nejenže upraví okolí Věže smrti, ale pohled na ni už nebudou hyzdit rozpadající se zbytky škodováckých hal. Červenou stavbu budou rámovat dvě zbrusu nové haly.

Zatím ovšem nezačala demolice stávajících budov. „Demoliční práce můžeme zahájit v momentě, kdy stavební úřad vydá územní rozhodnutí a nájemci vyklidí areál,“ uvedl Pavel Sovička při představování projektu průmyslové zóny Ostrov - Sever. Odhaduje, že by demoliční práce mohly začít v druhé polovině letošního roku.

Chátrající administrativní i výrobní prostory bývalého výrobce trolejbusů ustoupí odvážnému projektu. Ten počítá s výstavbou dvou hal. Větší bude mít 102 tisíce metrů čtverečních, menší pak 20 tisíc metrů. Velký objekt je přitom koncipován tak, aby ho mohlo využívat více firem.

Podle nejsmělejších odhadů by v nové průmyslové zóně mohlo najít práci až tisíc lidí. Případné problémy s jejich sháněním mohou alespoň dočasně vyřešit vězni ze sousední káznice Vykmanov. „Plusem celého projektu je rovněž dobrá dopravní dostupnost areálu,“ naznačil Pavel Sovička. O tom, že by developer obnovil vlečku z ostrovského nádraží přímo do areálu zóny, však neuvažuje.