Sokolov zkusí zrušit stopku pro zónu, zaměstnala by lidi po útlumu těžby

Ještě nedávno to vypadalo, že Karlovarský kraj bude mít na jednání vlády o programu podpory rozvoje strategických průmyslových zón hned dvě želízka v ohni. Cheb a Sokolov. Zatímco však podpora průmyslového parku Cheb II je již téměř jistá, lokalita ve Starém Sedle do užšího výběru neprošla.

Stopku jí vystavila skutečnost, že patří soukromé firmě. Přitom právě Sokolov by strategickou top zónu, kam by stát lákal velké firmy, nutně potřeboval.

V příštích letech totiž bude Sokolovská uhelná, která s přibližně 3,5 tisíci zaměstnanci patří k největším zaměstnavatelům v kraji, pokračovat v postupném útlumu těžby. Bez práce by se mohly ocitnout stovky lidí.

Kraj, město i firma proto chtějí nepříznivý verdikt zvrátit. Do příštího jednání vlády, které se uskuteční za měsíc, chtějí materiál doplnit a vady odstranit.

„V současné době nemáme smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem Sokolov a vlastníkem průmyslové zóny. Podporovat soukromou firmu ze státních peněz nelze,“ potvrdil náměstek karlovarského hejtmana Jakub Pánik.

„Sokolovská zóna podle názoru ministerstva životního prostředí a ministerstva zemědělství neprošla dostatečně mezirezortním řízením. Proto byla z užšího výběru vyřazena. Technické výhrady však ministři neměli, a to ani vůči zóně v Chebu. V současné době tento materiál říká, že pokud některá z vyřazených lokalit podmínky splní, může se strategickou zónou stát. A to přesně se týká Sokolova, kde by státem podporovaná zóna měla být,“ vysvětlil Pánik.

Zóna je šance pro lidi, kteří přijdou o práci po útlumu těžby

Také premiér Bohuslav Sobotka při nedávné návštěvě kraje naznačil, že jakmile se problémy podaří vyřešit, zóna u Starého Sedla by mohla být do programu ministerstva průmyslu zařazena.

„Nové rozvojové plochy pro podporu ekonomických aktivit v Karlovarském kraji připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu s prioritním zájmem. Zóna může významně přispět ke snížení nezaměstnanosti, zvýšení konkurenceschopnosti a ekonomické výkonnosti kraje. Je to šance pro lidi, kteří budou muset po útlumu těžby postupně hornická zaměstnání opustit,“ řekl předseda vlády.

Plocha, o které je řeč, patří Sokolovské uhelné. Podle názoru Josefa Michalského, mluvčího společnosti, to není neřešitelný problém.

„O převodu s městem intenzivně jednáme. Bylo by možné to udělat například směnou pozemků nebo i jiným způsobem. Primárně ale musíme vědět, zda průmyslová zóna Sokolov - Staré Sedlo bude strategickou zónou, nebo nikoli. Ten dům se musí začít stavět od základů, ne od střechy,“ konstatoval Michalský a dodal, že společnost zároveň chystá v lokalitě Přátelství další pozemky vhodné pro průmyslovou výrobu.

„Stát by měl k problémům zaměstnanosti na Sokolovsku přistupovat podobně jako třeba na Ostravsku. Útlum těžby je palčivý problém a tady ho zatím nese na bedrech soukromý subjekt,“ postěžoval si Michalský, který odhadl, že postupné snižování těžby by mohlo v oblasti postihnout stovky lidí.

Podobně mluví i sokolovský starosta Jan Picka. „Sokolov průmyslový park nutně potřebuje. Už nyní se Sokolovskou uhelnou o tomto problému intenzivně jednáme. Předběžně jsme se domluvili. Cílem je, aby se park ve Starém Sedle dostal do priorit státu,“ uvedl starosta.

Zóna musí být strategická

S napětím čekají na rozhodnutí vlády i v Chebu. Tam totiž záměr zásadně rozšířit stávající průmyslovou zónu naráží na nesouhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí v souvislosti s problematikou ochrany zemědělského půdního fondu. V jednání s ministerstvem by Chebským dost pomohlo, kdyby stát zónu označil jako strategickou.

„Jsme ve fázi směny pozemků s Karlovarským krajem. Dnes musí směnu ještě schválit městské zastupitelstvo. Do roku 2020 bude předmětné pozemky využívat školní statek. My zatím vyjednáme změnu Zásad územního rozvoje kraje, připravíme a doladíme všechno potřebné. I v tom by nám podpora státu mohla práci významně usnadnit,“ konstatoval starosta Chebu Petr Navrátil.

Starosta doplnil, že pokud se park strategickou zónou skutečně stane, dosáhne na nejrůznější dotační tituly například na vybudování infrastruktury. Do svých plánů Cheb zahrne agentura CzechInvest.

„My víme, že v republice chybí prostor pro velkou firmu. Kdyby teď přišla například automobilka Tesla, tak v Česku místo nenajde. Proto bychom tuto lokalitu, která má kolem 150 hektarů, nechtěli parcelovat do menších kusů. Cheb si na strategického partnera může počkat. Má mu co nabídnout,“ doplnil starosta Navrátil.

Podle vládního materiálu by nové zóny mohly vznikat s podporou státu v letech 2017 až 2022.