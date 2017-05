Ťok: Zahajuji spoustu staveb, ale rád bych na některé i střihal pásku

Ministr dopravy prozradil, že za jeho zdejší kandidaturou stojí také hejtmanka Jana Vildumetzová. „Dohoda s paní hejtmankou byla taková, že ona mě na kandidátce chtěla, a já jsem s tím souhlasil,“ uvedl Dan Ťok.

Proč zrovna Karlovarský kraj?

Chtěl jsem a chci pomoci hnutí ANO ve volbách. Když jsme tak hodnotili, kde by bylo potřeba nejvíce pomoct, tak je tady rozpracovaná D6, to znamená spojení na Karlovy Vary, a spoustu dalších i dopravních témat. Proto jsme se dohodli, že Karlovy Vary jsou taková dobrá destinace, kde bych mohl být. Já se bez mučení přiznám, že ani odtud nepocházím, ani jsem tady nic zásadního neprožil. Na druhou stranu Karlovy Vary mám rád a Karlovarsko je úžasný kraj, takže mně se ta myšlenka líbila.

S jakými tématy půjdete do boje?

Pro mě je zásadní volební téma. To, že Karlovarský kraj, přestože se pořád mluví o Ostravsku a Ústecku, je z těch chudších. Tady jsou problémy velké a já bych v nich chtěl kraji pomoci hlavně tím, že bude mít spojení jak na Prahu, tak na Německo, budou tady vznikat nová místa, aby se snížila nezaměstnanost a vyřešily se i dlouhodobé problémy s vyloučenými lokalitami.

Bývalé i současné vedení kraje usiluje, aby byla D6 vyňata ze seznamu zpoplatněných úseků. K tomu chybí váš souhlas, tedy souhlas ministerstva dopravy. Nebojíte se, že vám to voliči vyčtou?

Víte, tuto záležitost tady trochu pozapomněl řešit bývalý krajský náměstek pan Pánik. On sice poté, co bylo rozhodnutí uděláno, začal to komunikovat zleva, zprava, psal mi dopisy - mně i panu premiérovi, ale to už bylo pozdě, pokud máte vyhlášku hotovou. Já jsem slíbil paní hejtmance, že v případě, kdy dostaneme smysluplnou žádost, tak se jí budeme zabývat, a já nemám problém kraji v této věci vyhovět.

Takže pokud vás teď o to kraj smysluplně požádá, ministerstvo by vyňalo placený úsek?

Budeme to probírat a samozřejmě jsme připraveni. Jsem přesvědčen, že dálnice je přirozeným obchvatem města a tam, kde tomu městu můžeme ulevit tím, že pustíme všechny řidiče po dálnici, tak pomůžeme ekologii i životnímu prostředí vůbec a životu ve městech, takže bych byl pro. Dodám jen, že to není pouze rozhodnutí ministra, máme komisi a je to otázka meziresortního připomínkového řízení.

Toužil byste být ministrem dopravy i v příští vládě?

Moje zkušenosti jsou jak pozitivní, tak negativní. Když jsem bilancoval, říkal jsem si, že kdybych byl znova ministrem dopravy, tak ode dne jedna vím, co dělat, abych dosáhl toho, čeho je potřeba dosáhnout. Kdokoli nový přijde na toto místo, tak se s tím bude šest měsíců minimálně seznamovat. Za tři léta jsem se stal třetím nejdéle sloužícím ministrem na ministerstvu dopravy. Je vidět, jak tomu úřadu prospívá, když je tam kontinuita a všichni jsou zvyklí na jednoho šéfa. Myslím si, že by to mohlo pomoct, a z tohoto důvodu bych to rád vyzkoušel. Jeden možná takový trošku sobecký je i ten důvod, že zahajuji spoustu staveb a rád bych také na některé střihal pásku.