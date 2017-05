Prověřím velké projekty, říká nový starosta Chebu Antonín Jalovec

Do svých kompetencí jste si přibral odbory investiční a projektového managementu. Proč?

To spojení je logické. Oba odbory spolu úzce souvisí. Jak plánování rozvoje, tak následné financování jsou věci, které budou lidé u voleb nejvíc hodnotit. Proto je nutné, aby koordinace obou odborů byla lepší než v minulosti. Nově mám na starosti i přeshraniční spolupráci. Věřím, že zde uplatním své znalosti němčiny. Navíc osobní kontakty s partnery v Sasku a Bavorsku jsou klíčem k evropským dotacím.

Antonín Jalovec Nahradil Petra Navrátila z ČSSD, který byl odvolaný kvůli stíhání v kauze ROP Severozápad .

Plánujete změny v městské policii. Jaké budou?

Její činnost v minulých letech lidé vnímali jako problematickou. Zčásti je to dáno personální situací. Chybí strážníci. V první fázi se proto budeme s ředitelem Martinem Hanákem zabývat stabilizací městské policie. Následně se pokusíme namířit činnost strážníků trochu jiným směrem. Byl bych rád, kdyby se strážníci přednostně věnovali „drobnostem“, jakými jsou sledování čistoty města, dohlížení nad respektováním vyhlášek či dodržování nočního klidu. To jsou věci, které se obyčejných lidí dotýkají daleko víc, než když někdo chvilku přetáhl dobu povoleného parkování. Cílem není vybrat co nejvíce pokut, ale naopak působit preventivně.

Nová koalice vymění zástupce města v klíčových firmách a nadacích. Proč jste opozici ponechali některá místa?

V Chebu bylo historickým zvykem, že opozice měla alespoň částečnou kontrolu. Po minulých volbách však koalice opoziční zastupitele ze všech správních a dozorčích rad důsledně vymetla. My jsme se rozhodli udělat kompromis a v rámci výměny jsme ponechali asi šest až sedm míst pro zástupce opozice. Proniknou i do redakční rady Radničních listů. Aby si uchovali přehled.

Kde tedy dojde ke změnám?

Ve firmách, které jsou pro město klíčové a kde logicky potřebuje mít koalice kontrolu. Tedy například Chevak, Terea, Chetes. Tady zástupce stávající opozice nahradí členové nové koalice. Uznávám výtky opozičních zastupitelů, že jsme ten materiál dodali těsně před jednáním zastupitelstva, což je poměrně pozdě. Na druhou stranu byla v rámci zastupitelstva přestávka na to, aby se s ním mohli seznámit.

Jaké projekty chce nové vedení podrobně zkoumat?

V minulosti vedení města připravilo řadu projektů, ale zanedbalo se financování či přínos pro obyvatele. Budeme se snažit, aby ten přínos byl s minimálními výdaji. To je příklad třeba Lokomotivy, kde stojíme před přístavbou haly.

Jak tedy dál v projektu rekonstrukce areálu Lokomotivy?

Ten projekt je obrovský, má několik fází. My nyní realizujeme tu úvodní, a to ještě pouze její první část, kterou je výstavba hřiště s umělým trávníkem plus některé další přípravné práce. Do toho už není možné zasáhnout. Další fází, která je podle mne hodně problematická, je přístavba haly a vybudování šaten. V minulosti zde došlo vlivem nestabilního podloží k obrovskému navýšení prostředků. A my se chceme společně se správcem areálu a projektantem zamyslet nad tím, jak tuto fázi zlevnit. Je otázkou, zda třeba šatny neposunout jinam či zda jsou všechny navrhované úpravy opravdu nutné. Ukazuje se totiž, že dotace nebudou tak štědré, jak minulé vedení města zpočátku slibovalo. A pokud bychom rekonstrukci Lokomotivy platili celou z rozpočtu, znamenalo by to zastavit řadu dalších investičních akcí.

Jaké jsou další klíčové problémy města?

Jedním ze zásadních je stav chebského letiště, kde se bude konat letecký den. Při opravách ranveje se objevily problémy a další poškození, se kterými se nepočítalo. Jsou to také úpravy Kamenné ulice, kdy by bylo možné z odmítnutého návrhu na obousměrný provoz vybrat některé části, které by mohly přispět ke zlepšení sjízdnosti dlážděné komunikace a ke zvýšení bezpečnosti na přilehlých křižovatkách. Jedním z problémů je i stavba spalovny.

Jak v této věci chcete dál pokračovat?

V rámci současné koalice nemáme na spalovnu úplně jednotný názor. Ale průnikem zájmů je určitě to, že rozhodnutí o stavbě musí předcházet nová koncepce nakládání s odpadem ve městě a především důsledný ekonomický rozbor. Nikdo nám ještě nebyl schopen říct, jak bude ekonomicky spalovna fungovat a jestli se vůbec vyplatí. Teprve až budeme mít k dispozici tyto podklady, můžeme se rozhodnout.

Kdo by je měl připravit? Terea jako investor má zájem stavět. Necháte si zpracovat nezávislý posudek?

Terea je napůl městská firma, máme právo od ní požadovat relevantní zhodnocení projektu. Od ní by měl vzejít první materiál. Pokud tam budou údaje, které budou budit pochybnosti, je možné, že město bude chtít znát i stanoviska jiných odborníků.

Rozhodl jste se zveřejnit, jaký máte majetek. Proč?

Myslím si, že starosta je natolik exponovanou osobou, že by každý občan měl mít velmi podrobné informace o jeho finančních poměrech. Tento materiál ale získává svou váhu až před volbami, případně při odchodu z funkce. Pak totiž zveřejním nový aktuální stav. Každý si tak bude moci porovnat, jak se zvýšil či snížil můj majetek v době, kdy jsem byl starostou. Splnil jsem tak svůj druhý veřejný slib. První byl, že se vzdám pedagogické práce na gymnáziu. Teď jen doufám, že nebudu muset dostát třetímu slibu. A tím je, že odstoupím z funkce okamžitě po případném obvinění z trestného činu, který by souvisel s mým politickým působením.