Záchranka si může sama učit lékaře, už nemusejí za vzděláním ke kolegům

„Akreditační řízení trvalo rok a nyní je platné na osm let,“ říká Roman Sýkora, ředitel Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje.

V čem akreditace spočívá?

Jedná se o naplnění kritérií akreditační komise, která spočívají v počtu a spektru výkonů a činností, které provádíme. Současně je třeba mít dostatečný počet lékařů již s touto specializovanou způsobilostí z urgentní medicíny a je sledována jejich činnost i činnost celé záchranky.

Je to prestižní záležitost?

Není, je to nutná záležitost. Dalším krokem je nyní zahájit program, do kterého bychom mohli nalákat mladé doktory pro specializační vzdělávání v urgentní medicíně jak pro práci na zdravotnické záchranné službě, tak pro práci na urgentních příjmech nebo emergency.

Vzdělávání tedy není určené pouze pro lékaře záchranky?

Jak pro lékaře záchranky, tak pro lékaře pro urgentní příjmy a emergency jiných zdravotnických zařízení. Současně můžeme poskytovat takzvané stáže na akreditovaném pracovišti, které jsou potřeba absolvovat ve specializačním programu - přípravě k atestaci lékařů jiných oborů, například praktických doktorů a dalších.

Kde se lékaři záchranky vzdělávali doposud?

Lékaři záchranky stejně musí absolvovat velkou část tohoto specializačního vzdělávání v nemocnicích a na urgentních příjmech. Urgentní medicína je jeden z nejkomplexnějších oborů medicíny vůbec, a bez „kolečka“ praxe v různých oborech to prostě nelze. Tyto obory a možnosti stáží již máme smluvně zajištěné. Problém je jediný. V nemocnici lékař ve specializační přípravě pracuje v různých oborech, v rámci praxe je stále v té samé nemocnici, tedy pokud má sama dost akreditovaných pracovišť. Jinak stejně jako ten náš lékař bude muset i do jiných zdravotnických zařízení s akreditovanými obory.

Tuto možnost mají šanci, jak sám říkáte, využít i lékaři z jiných zařízení. Přinese to krajské záchrance nějaké peníze?

Jejich výuka probíhá pod dohledem školitele. Za stáže můžeme požadovat poplatky, ale s ohledem na současnou politiku a personální stav pozic lékařů jak na záchrance, tak ve zdravotnických zařízeních toto budeme minimalizovat. Na druhou stranu, ti lékaři i z jiných oborů, ve kterých se připravují k atestaci, přinášejí určité zkušenosti i nám.

Myslíte si, že fakt, že záchranka získala akreditaci, může pomoci získat další tak potřebné lékaře pro urgentní medicínu?

Pokud se bude vše dařit a pokud získáme podporu a finance, budeme až tři lidi v tomto oboru vzdělávat od školy, byť je v našich službách uvidím první dva roky minimálně. Ale i tak jim nabídneme několik druhů činnosti na záchrance a krizové připravenosti, cvičení a školení, ale pak zbylé tři roky specializace již přinesou také pracovní výkon záchrance. Máme akreditací stanovena tři místa pro naše školence, která takto nabídneme již současným promočním ročníkům.