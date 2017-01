Zimní údržba je v kraji komplikovaná kvůli pramenům, říká šéf silničářů

Jakými zbraněmi bojujete proti přívalům sněhu?

Používáme buď chemický posyp chloridem sodným, chloridem vápenatým se zkrápěním solankou, posyp inertními materiály nebo klasicky odklízíme sníh pomocí pluhů.

Na téměř 300 kilometrech se místo chemického posypu volí kamenná drť, proč?

Je to kvůli chráněné krajinné oblasti. Tam jsou přímo stanovené podmínky, kde se může použít sůl a kde ne. Pokud je náledí, tak operativně žádáme, aby nám bylo dovoleno jednorázové využití soli. Drť se totiž tolik na ledu neudrží. Stačí dva tři průjezdy a nezůstane tam nic. A pak mají i sypače problém projet.

V čem dalším je práce na silnicích v regionu jiná než jinde v republice?

Máme zde ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů, tedy prameny lázeňské vody. Těch je překvapivě dost. Někde je povolení solit, jinde ne.

O jaká místa se přesně jedná?

Jde zejména o Františkovy Lázně, kde jsou prameny uloženy velmi mělce. Nesmí se tam solit, v centru města se ale nesmí ani drtit. Takže se to řeší tak, že tam snad jako na jediném místě v kraji využíváme písek.

V čem je jeho použití jiné než u tradičních metod?

Použití písku je docela problematické, protože musí být skladovaný v absolutním suchu, jinak ztvrdne na kámen. Pokud ho navíc sypete na komunikace, která má hladký povrch, tak máme na jaře další starosti.

Jaké?

Dostat ho ze silnice. Není výjimkou ani zničení kartáče na strojových čističích. Ve výsledku udělá písek na komunikaci takovou krustu, se kterou nehneme. Františkovy Lázně si navíc jako lázeňské město potrpí na čistotu, takže poté po nás chtějí, abychom na jaře vyčistili od písku i záhony. A to je samozřejmě nesmírně složité.

Mně to tedy připadá téměř nereálné...

Už to došlo tak daleko, že to občas starosta vezme na sebe a řekne, abychom to posolili a náledí zmizelo. Je to velice nebezpečná situace. Pohybuje se tam řada turistů a přespolních řidičů, kteří tento problém neznají. Pak například prudce šlápnou před přechodem na brzdu a mohou vjet až do lidí. A to nemůžeme dopustit.

Může to podle vás nějak ublížit městu do budoucna?

V těchto místech se každý rok v první dekádě roku dělá posudek na vliv zimní údržby na kvalitu podzemní vody. Každý rok pak výsledky přikládáme k žádostem o výjimku a zatím nebyl problém.

Počítám, že podobně jako v celé republice, kde je problém sehnat řidiče nákladních aut, bude i u vás problém s hledáním vhodných kandidátů?

Je to pravda, šoférů je nedostatek. Obzvlášť v tomto kraji, kdy většina lidí odchází za prací za hranice, kde jsou daleko větší platy. Nemůžeme našim řidičům platit tolik, jako mají řidiči kamionů. Ti totiž nejvíce peněz získají z diet, které my nemáme. Na druhou stranu, náš řidič má tu výhodu, že pokud není nějaká kalamita, jako v současné době, tak spí každý den ve své posteli.

Když skončí sezona, končí u vás i řidiči?

To by bylo pro nás velice kontraproduktivní. Šofér se musí svůj úsek naučit téměř nazpaměť a na to je léto ideální. Navíc si chceme naše zkušené řidiče nechat, protože právě příchod nových je problém.

Proč?

Důvod je prostý, potřebujeme opravdové profesionály, kteří to mají v ruce. Většinou, když přijde někdo mladší, dáváme ho na menší auta, aby se otrkal. Kolem vozidel nebo dopravního značení se mnohdy jezdí na centimetry. Není výjimkou, že přijde uchazeč, vyzkouší si to a už ho poté nikdy nevidíme.