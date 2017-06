Zpívám skoro všude, doma i venku, říká talentovaná chebská gymnazistka

V celostátním kole soutěže v německém jazyce jsi ve své kategorii získala stříbro. Jak dlouho se učíš německy?

V podstatě od časného dětství. Moje maminka je totiž učitelkou němčiny, a tak mne spolu s mým bratrem učila jazyk hned, jak to šlo.

To bylo asi těžké, biflovat slovíčka v takovém věku?

Kdepak, o biflování vůbec nešlo. Maminka mi zpívala německé písničky, ukolébavky, četla pohádky. Později jsem se dívala na pohádky v televizi nebo si v němčině četla časopisy. To učení šlo tak nějak samo.

Připravovala ses nějak speciálně?

Učila jsem se popisovat obrázky, hodně jsem mluvila na různá témata. Pomohl mi i bratr, který už dříve v tomto klání bodoval. Díky němu jsem věděla, do čeho jdu, jaká je atmosféra a na co se mám připravit.

Jak svoje znalosti němčiny využíváš?

Tady u nás v příhraničí je skvělé, když člověk umí německy. Je to určitě ohromná výhoda, zvlášť při cestách do zahraničí. Díky mamce nemám problém ani s nářečím, kterým lidé v této oblasti Bavorska u českých hranic mluví. Rozumím dobře.

Takřka ve stejném termínu jsi sbírala vavříny i ve zpěvu, stala ses nejlepší dívkou finále soutěže Karlovarský skřivánek. Věnuješ se ve volném čase zpívání?

Ne, zpívat se nikde neučím. Už na to nemám čas, do chebské „lidušky“ chodím na balet a také se učím hrát na klavír. Proto jsem soutěžila v kategorii určené dětem od 6. do 9. třídy, které nemají žádnou pěveckou průpravu. Byla jsem ve finále sice nejlepší dívka, ale vzhledem k tomu, že je tato kategorie smíšená, skončila jsem celkově na třetím místě.

Nezačneš se nyní zpěvu věnovat víc?

Já zpívám skoro všude. Doma, ve škole, venku. Rodiče mne hodně podporují, ale přiznávám, že někdy mi řeknou, abych už byla zticha. (smích) Jestli se začnu zpěv skutečně učit, to nevím. Ještě jsem se nerozhodla.

Co zpíváš?

Nejraději mám pop, ale jinak zpívám všechno, co ráda poslouchám. Líbí se mi písničky od Beyoncé nebo Ariany Grande. Hodně se mi také líbí skladby, které zpívali Frank Sinatra, Doris Day a jiní jazzoví zpěváci.

S jakou písní ses ve finále soutěže představila?

Byla to krásná píseň právě od Franka Sinatry s názvem Fly Me to the Moon. V překladu to znamená Poleť se mnou na Měsíc.