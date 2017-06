Když filmy ve Varech opakujeme, je plnohodnotný i druhý víkend, říká Mucha

Kolik filmů a projekcí je letos připravených?

Je to řádově 180 filmů a 500 projekcí. Dlouhodobě se snažíme nepřivážet co možná nejvíc filmů, ale chceme je vícekrát opakovat, aby diváci, kteří na festival přijíždějí, přijížděli i na druhou polovinu, nebo zůstávali druhý festivalový víkend, aby měli šanci filmy vidět. Proto jsme už loni zavedli nedělní promítání ve Velkém sále po slavnostním zakončení festivalu, kde hrajeme filmy, které byly oceněny. Ukázalo se to jako ohromně úspěšná věc. Lidem se to líbí a skutečně druhý festivalový víkend je plnohodnotný.

Jedním z festivalových zážitků letos bude uvedení filmu Kill Bill samotnou Umou Thurman. Jak výjimečná je taková událost?

Je to zcela výjimečné. S Umou jsme byli v kontaktu někdy v lednu, já potom v dubnu, když jsem byl v New Yorku, tak jsme se na spolupráci domluvili. Uma pak byla v porotě s Karlem (Karlem Ochem, uměleckým ředitelem festivalu - pozn. redakce) a tam už se bavili o tom, že Kill Bill je přesně ten film, který má ráda a za který ji lidé obdivují. Idea letního kina, kterou jí tam Karel představil, se jí líbila. Její velký rádce a guru Robert de Niro, který zná Karlovy Vary, ji uklidňoval, co se týkalo všech těch věcí ohledně bezpečnosti, tedy ochranek a tak dále. Zároveň je tu tradice letních kin, kterou s námi začal John Travolta. O tom už lidé vědí a myslím, že na to se Uma těšila ze všeho nejvíc.

Účast v letním kině letos přislíbil také Václav Vorlíček, který tam uvede Dívku na koštěti. Potěšilo vás to?

Naše tradice uvádět filmy oceněných lidí v letním kině se ukazuje jako vynikající. Měli jsme radost, když pan Vorlíček souhlasil, protože se ukázalo, že v letním kině byla Dívka na koštěti před asi 30 lety uvedena ve světové premiéře. Hezky se to sešlo.

Festival má také nové partnery. Kteří se vyměnili?

Z větších partnerů někteří skončili - jako například společnost Eurovia. Už delší dobu mluvili o tom, že nebudou moci už dál podporovat festival, protože nevykazují čísla, která by jejich akcionáři chtěli. Dohodli jsme se na spolupráci se společností Mall.cz, která je vlastněná investiční společností Rockaway, což je internetový obchod pro nás velmi důležitý. Skončila Bageterie Boulevard a nahradilo ji Fruitisimo, takže budeme takoví čerstvější a zdraví. Dále se rozšířila spolupráce se Seznamem, který by měl být od příštího roku ještě výrazně větším partnerem.

Mall.cz letos nabídne festivalové předměty prostřednictvím internetu. To tu také ještě nebylo.

Tato věc nastala také vlastně díky té spolupráci a lidé, když neseženou věci tady, tak si je budou moci objednat přes internet. A díky spolupráci s Mall.cz na ně mají i slevu.

Kolik se jich při festivalu prodá?

Třeba hrnečky jsou v řádech mnoha tisíců.