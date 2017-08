Zbytek zdravotních sester v karlovarské nemocnici dosáhl svého, dostanou víc

Vláda totiž pamatovala jen na sestry pracující v lůžkových zdravotnických zařízeních v třísměnném nebo nepřetržitém provozu, což v krajské nemocnici představuje zhruba 40 procent z jejich celkového počtu. To se nyní změní.

„Vyzvali jsme vedení akciové společnosti, aby toto navýšení dostaly všechny sestry. To znamená i ty, které pracují pod odborným dohledem, na ambulancích, laboratořích, ale i vrchní či staniční sestry. Prostě všechny. Nemůžeme si dovolit, aby nám někteří zdravotníci, jichž se přidání netýkalo, odcházeli z nemocnic,“ vysvětlila hejtmanka kraje Jana Vildumetzová.

Peníze na navýšení mezd dá ze svého KKN a ministerstvo zdravotnictví, celkově se bude jednat o částku okolo 10 milionů korun.

Sestry: Je to malé vítězství

Radost má z rozhodnutí Iniciativa sester zastupovaná Miroslavou Korseltovou z chebské interny. „Jsem moc ráda, že došlo k dohodě. Je to malé vítězství na dlouhé trati. I tak budeme za zlepšení podmínek, jak finančních, tak i pracovních, dál bojovat,“ řekla Korseltová.

Iniciativa sester vystoupila s požadavky na veřejnost na začátku ledna letošního roku a od té doby se jí povedlo částečně zvýšit mzdy zdravotníků. Přesto v kraji chybí až 140 sester, což je nevíce v celé republice.

I proto loví nemocnice případné posily v zahraničí, a to především na Slovensku a dalších východních zemích. Zlepšit situaci by měla od prvního září nová personalistka, která bude mít jediný úkol – najít nové sestřičky. Podobný krok už se nemocnici vyplatil při hledání lékařů.

Právě tak dokázala nemocnice jejich dlouholetý nedostatek zvrátit. Nedostatek sester vnímá jako závažnou věc ředitel Karlovarské krajské nemocnice Josef März. Ten už dříve sdělil, že pokud by sestry odmítly sloužit přesčasy, znamenalo by to pro nemocnice velký problém.

Bez přesčasů by to nešlo

„Pokud sestřičky odmítnou pracovat přesčas, dají výpověď z dohody o přesčasové práci. Znamenalo by to, že se nepokryjí služby na všech odděleních a budeme muset pracovat na krizovém režimu fungování nemocnice, což by vyvolalo uzavření částí oddělení, omezení plánované péče a snahu o koncentraci personálu tam, kde jsou klíčové služby,“ vysvětlil März.

Na černý scénář by podle vedení kraje i Iniciativy sester v nejbližší době dojít nemělo. Kraj přislíbil, že od 1. ledna 2018 začnou v KKN platit platové tabulky jako ve státních zařízeních.

„Jsme stále v kontaktu s vedením nemocnice a nyní pracujeme na tom, abychom od ledna 2018 dostali přidáno. Dál pracujeme na naší snaze zlepšit situaci nejen nám, ale i samotným pacientům. Bez těchto kroků k nám nové posily nepřijdou,“ dodala Korseltová.