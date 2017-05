Karlovarští silničáři zabojují o nevyplacené desítky milionů z dotací

Do prvního sporu kvůli nevyplaceným penězům se chtějí pustit zástupci Krajské správy a údržby silnic. Krajská společnost podala návrh na zahájení takzvaného sporného řízení. Získat v něm chce nevyplacené peníze z dotací na stavbu jihovýchodního obchvatu Chebu. Jedná se o 31 milionů korun.

„Sporů je ale více a tohle je první z nich,“ řekl hejtmančin náměstek pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Peníze na schválené projekty nevyplatil Úřad Regionální rady kvůli údajným pochybením pocházejícím z různých časových období. Jedná se například o problémy s dodávkami asfaltových směsí či rozdíly mezi takzvanými způsobilými a nezpůsobilými náklady.

Zatímco silničáři některé z částek dávali přímo do souvislosti s projektem, zástupci Úřadu Regionální rady vyhodnotili, že s ním přímo nesouvisejí.

Kraj by nyní rád získal co nejvíce z nevyplacených peněz. „Ani nemůžeme jinak. Musíme se do poslední chvíle bránit a využít k tomu všechny nástroje,“ řekla hejtmanka Jana Vildumetzová.

Kromě jihovýchodního obchvatu jde o dalších pět akcí. Například o takzvanou modernizaci silniční sítě Hroznětín, kde kraj nedostal vyplaceno zhruba 35,5 milionu korun, či druhou etapu oprav spojnice mezi Merklínem a Pstruží. Tam bude kraj hrát o více než 16 milionů nevyplacených korun. Tyto projekty ovšem ještě neprojednávali krajští radní.

Přehled projektů 1. II/214 Jihovýchodní obchvat Cheb

náklady 383 980 487,02 Kč, nevyplaceno 31 074 718,08 Kč

náklady 429 420 137,85 Kč, nevyplaceno 35 458 726,41 Kč

náklady 77 718 036,65 Kč, nevyplaceno 16 260 597,40 Kč

náklady 75 726 679,86 Kč, nevyplaceno 6 582,40 Kč

náklady 114 144 662,22 Kč, nevyplaceno 872 179,28 Kč

náklady 92 275 841,82 Kč, nevyplaceno 682 903,83 Kč

Silničáři zatím materiály pouze připravili a čekají, až je odsouhlasí krajský odbor financí. U již schváleného řízení jihovýchodního obchvatu bude muset kraj podle Martina Hurajčíka zaplatit správní poplatek milion korun, aby se mohl do sporu vůbec pustit.

Rozhodnuto může být rychle, ale i za několik let

„Je velmi složité odhadnout délku sporného řízení. Některá jsou rozhodnuta velmi rychle, u některých to trvá i několik let. Navíc každý spor je individuální, nelze tedy předjímat jeho výsledek,“ uvedl Pavel Žinčík, mluvčí Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.

Vzhledem k tomu že Regionální operační programy končí, jejich úřady už nemají na vyplácení plateb takzvaným příjemcům peníze. Podle Pavla Žinčíka proto každý takový požadavek vyplývající z rozhodnutí zástupci úřadu konzultují s kompetentním ministerstvem. To také případné peníze úřadu posílá.

Úřad doposud vystavil takzvané platební výměry za zhruba čtyři miliardy korun, ministerstvo dalo příjemcům za pravdu v případech čítajících 50 milionů korun. Úspěšnost je tedy přibližně 1,25 procent, což není mnoho.