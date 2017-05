Karlovarští silničáři neuspěli v tendru, přišli o údržbu hlavních tahů

Až letos na podzim zahalí silnice vyšších tříd v regionu první sníh, péče o ně už nebude v prvé řadě příslušet akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje. V soutěži na osm let, kterou vyhlašuje Ředitelství silnic a dálnic, totiž nabídla jen o něco vyšší cenu než vítězné spojení firem Eurovia - AVE. To uspělo s částkou zhruba 353 milionů korun.

Údržba silnic Karlovarského kraje se tak nově bude starat hlavně o silnice druhých a třetích tříd, které patří kraji. Podle bývalého člena představenstva údržby krajských silnic Michala Riška (ČSSD) byly pro krajské silničáře vždy zásadní dvě zakázky související s údržbou. První pro kraj, která tvořila dvě třetiny obratu, druhá pro stát, tedy ŘSD, která činila jednu třetinu obratu.

„Šlo o gró, které firmě zajišťovalo stabilitu a dlouhodobé možnosti plánování a rozvoje,“ uvedl. To, že nové vedení silničářské společnosti tendr nevyhrálo, označil za průšvih.

Paradoxní je, že Údržba silnic Karlovarského kraje letos dostala nové, apolitické vedení. Podle hejtmančina náměstka pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) si prý nepočínalo špatně.

„Když přišlo do akciové společnosti, nabídku dopracovalo, protože nebyla připravená. Cenu ještě snížilo o několik procent, přesto společnost prohrála o zhruba tři miliony,“ řekl.

Upozornil přitom, že se krajští silničáři už s vítězem domlouvají na spolupráci, což potvrdila i mluvčí AVE Pavla Ivacková. Údržba silnic Karlovarského kraje má totiž certifikované sklady soli, veškerou potřebnou techniku i lidi. Krajská firma by se tak mohla stát subdodavatelskou společností. „Předpokládám, že na tom nebudeme tratit,“ naznačil Martin Hurajčík.

Předchozí vedení Údržby silnic Karlovarského kraje šlo podle něj do předešlých tendrů o zimní údržbu se značně „podseknutými“ cenami, kvůli čemuž pak firma krvácela a na zimní údržbu doplácela z jiných činností.

Dřív by to bylo na vyhazov, míní náměstek

Michal Riško naopak upozorňuje, že z Údržby silnic Karlovarského kraje udělalo bývalé vedení prosperující firmu. A varuje před možnými riziky spolupráce s vítězi tendru. „V takovém případě nemáte jistého vůbec nic. Víme, jak to je, když dělají subdodávky firmy na stavbách. Často nedostanou ani zaplaceno a doufám, že to nebude tento případ,“ přál si.

Pokud by prý za jeho působení v krajských silnicích došlo k tomu, že by firma tendr nevyhrála, čekal by ho vyhazov. Připomněl, že předešlí členové představenstva předávali krajskou údržbu silnic jako prosperující společnost.

„Když jsme ji převzali, pokládala ročně 10 tisíc tun asfaltu, poté to bylo třikrát tolik,“ řekl. Bývalé vedení kraje hospodářským výsledkem také zdůvodňovalo statisícové odměny, kteří tehdejší manažeři za své funkce dostávali.

Krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš, který byl členem představenstva firmy, přirovnal zakázku ke známé povídce Šimka a Grossmana „Nechci slevu zadarmo“. „Ceny, za které Údržba silnic Karlovarského kraje pro Ředitelství silnic a dálnic dělala, byly dumpingové,“ domnívá se.

Nyní na tom budou silničáři podle Martina Hurajčíka lépe, neboť budou pro vítězné sdružení pracovat za ceny reálné. Náměstek přitom zcela nevyloučil, že by v zimě mohli řidiči potkávat krajské cestáře, kterak jedou po silnici vyšší třídy se zvednutou sněhovou radlicí.

Teoreticky by k tomu mohlo dojít v případě, že se bude krajské auto například po silnici první třídy přesouvat, aby prohrnulo a ošetřilo krajskou „dvojku“ či „trojku“. „Snažíme se ale logisticky domluvit smlouvu tak, aby radlici museli co nejméně zvedat, anebo vůbec,“ řekl Martin Hurajčík.

Hejtmanka Jana Vildumetzová (ANO), která je zároveň předsedkyní Rady Asociace krajů ČR, už o údržbě jednala s ministrem dopravy Danem Ťokem. „Domluvila jsem s ním, že až se budou uzavírat jednotlivé smlouvy s vítězi, aby v nich bylo ustanovení, které by dávalo krajům kontrolní pravomoc,“ řekla.